Mohammad Murad, dezvăluiri șoc în fața lui Denise Rifai. Ce a făcut milionarul de la Imperiul Leilor: ‘Nu mi-e rușine’

Mohammad Murad este unul dintre cei mai bogați afaceriști din țară. Acesta are parte de foarte mult succes și se bucură de o avere uriașă, intrând în atenția publicului datorită show-ului ‘Imperiul leilor’. Totuși, dezvăluirile pe care le-a făcut pentru Denise Rifai o să îi surprindă pe români.

Mohammad Murad, în vârstă de 54 de ani, a venit în România în 1982 și a lucrat timp de doi ani ca medic neurolog la Spitalul Colentina după ce și-a terminat studiile, însă a decis să renunțe la cariera din medicină pentru a se implica în afaceri, domeniu care i-a adus venituri uriașe.

Acesta are o avere uriașă și deține mai multe hoteluri care produc grămezi de bani, însă nu i-a fost ușor să ajungă la nivelul la care este astăzi. Acesta a participat în emisiunea moderată de către Denise Rifai la Kanal D, unde a discutat despre cum a intrat în lumea afacerilor.

„În ‘93. În ’ 90 am făcut prima firmă, dar în ’ 93 am început să citesc despre atribuțiile unui manager. Ce însemna firma, să fii director, pentru mine a fost o lume nouă. Știți că la noi acasă nu era pe vremea acea cu factură sau TVA, e o altă cultură acolo.

Aici a trebuit să fie totul pe hârtie, la un contabil. Faptul că am în spate o facultate m-a ajutat să înțeleg foarte rapid lucrurile, să le pun la punct. Nu îmi este rușine cu ce am făcut, nu am făcut nimic rău.”, a spus el în emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’.