Câți bani a plătit, de fapt, Mohammad Murat pentru elicopterul pe care îl deține.

Mohammad Murad este în prezent unul dintre cei mai mari hotelieri din țară. Este de origine libaneză și a venit la noi în țară pentru a studia medicina și a ajuns să conducă un adevărat imperiu hotelier, ajungând să investească în turism dintr-o ambiție. Acesta deține astăzi elicopter personal. Câți bani a costat acest elicopter?

Din cauza atitudinii unei recepționere, Mohammad Murad a ajuns să lase Medicina, pentru turism. Când a renunțat la cariera, el era medic la Spitalul Colentina, pentru a deveni un antreprenor de succes.

„Viața ascunde multe aspecte necunoscute. Țin minte că, dacă întârzia Revoluția o săptămână, eu probabil nu mai eram în România. Totul a fost întâmplător. Eram medic la Spitalul Colentina și colegii mei mă rugau pentru una, alta, să le aduc din Liban și am văzut că este loc. Am zis că o fac temporar să-mi îmbunătățesc veniturile, dar uite că acest lucru temporar are deja 30 de ani. Asta a fost să fie. Am zis să rămân pe zona de medicină, dar altfel. Făcând turismul, pentru că oamenii au nevoie mai mult de tratament psihologic decât medicamentos”, ne-a povestit Mohammad Murad.