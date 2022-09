Model de proces verbal pentru ședintele cu părinții. Ce informații trebuie să conțină acest document

A început un an nou școlar, iar elevii și profesorii s-au întors în școli. Pe lângă festivitatea de începere de an școlar, la clase diriginții au mai avut de făcut și partea de organizare. Asta înseamnă, printre altele, și modul în care se vor ține ședințele cu părinții. În același timp au avut și prezentarea unui model de proces verbal pentru ședintele cu părinții. Ca în fiecare an școlar, în funcție de ceea se stabilește de comun acord, au loc aceste ședințe de informare a părinților cu privire la activitatea școlară și didactică. Toate aceste informații se introduc în acest proces verbal pentru ședințele cu părinții.

Ședintele cu părinții din timpul anului școlar

Așa cum se întâmpla și pe vremea copilăriei noastre, învățătorii, dar și diriginții, de la clasele a V-a în sus, susțin celebrele ședințe cu părinții. În funcție de ceea ce se stabilește la început de an școlar, aceste ședințe se pot ține lunar.

Tot așa, în cazul în care dirigintele și grupul de părinți sunt de acord, se pot ține, mai nou, la finalul fiecărui modul, din cele cinci stabilite pentru anul școlar 2022-2023.

Model de proces verbal pentru ședintele cu părinții

Toate aceste ședințe se încheie cu semnarea unui proces verbal, între diriginte și părinți. Procesele verbale folosite sunt sub forma unui model cadru, deja stabilit de către Inspectoratele Școlare, avizate de către Ministerul Educației.

În general aceste procese verbale sunt o înregistrare oficială a acțiunilor întreprinse de diriginte împreună cu elevii, cu acordul comitetului de părinți. Ședințele se pot face fizic, sau online, în funcție de cum se stabilește. Procesele se fac la finalul unei întâlniri prestabilite, așa cum spuneam mai devreme.

Comitetul de părinți, participant la aceste ședințe, va trebui să semneze acest proces verbal. Prin semnarea documentului, iau, așa cum spuneam, la cunoștință toate regulile și normele impuse de școală și, recte, de diriginte.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu aceste documente, există pe didactic.ro un model de proces verbal pentru ședintele cu părinții, pe care vi-l prezentăm și noi mai jos.

Acest gen de documente sunt prestabilite de normele emise prin Ordin de Ministru, și implementate în fiecare instituție școlară, prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene și ISMB.

Procesele verbale de la finalul acestora, sunt menționate în „Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ”.

Așadar, dacă încă nu ați avut încă o primă ședință, mai mult ca sigur se va întâmpla în următoarele zile. Trebuie avut în vedere că este obligatorie o primă întâlnire între diriginți și comitetul de părinți ai clasei.