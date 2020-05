Misterul întoarcerii Mariei Ciobanu în România. Ce spune Ionuț Dolănescu despre mama sa

Maria Ciobanu a revenit în România, iar fanii care se obișnuiseră deja cu plecarea ei în America nu înțeleg ce se întâmplă cu aceasta. Ce spune Ionuț Dolănescu despre mama sa?

S-a întors Maria Ciobanu în România?

Ionuț Dolănescu a publicat două fotografii în care apare alături de soția și cei trei copii ai săi și încă una cu Maria Ciobanu și nepoțelul ei cel mic. Toată lumea a crezut că iubita solistă de muzică populară a revenit pe meleaguri. Fanii au intuit că a reușit cumva să vină în țară pentru sărbătorile Pascale, dar acest lucru ar fi îngrijorat teribil, pentru că artista în vârstă de 83 de ani se poziționează în categoria cu cel mai mare risc de îmbolnăvire.

Contactat de reporterii Antena Stars, Ionuț Dolănescu a infirmat toate zvonurile care susțineau că mama sa s-a întors în țară. Cunoscuta artistă se află în continuare în America și chiar serile precedente au vorbit la telefon. În acest context, fotografia postată de Dolănescu în care apare unul din fiii săi și mama lui este făcută în urmă cu ceva timp.

Ionuț Dolănescu face vizite mai dese pe meleaguri

Amintim că și fiul lui Ion Dolănescu a ales deja de ani buni să locuiască peste Ocean, dar acesta face vizite mai dese acasă, în special în jurul sărbătorilor. Cu toate că aud vești bune despre ea, cei care o urmăresc de atâta timp se îngrijorează constant de starea de sănătate a ciocârliei muzicii populare românești.

„Maria Ciobanu este bolnavă și în ultimul an starea de sănătate s-a agravat. Are stări acute de oboseală, dureri de cap și nu prea poate să mai stea în picioare mai mult de 20 de minute. În plus, are probleme cu inima, ceea ce duce uneori la o respirație greoaie și palpitații”, au precizat surse apropiate de artistă în cursul anului trecut.