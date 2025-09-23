Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
23 sept. 2025 | 12:26
de Violeta Badea

Misterul de la nunta Karinei Pavăl. Soacra mică nu apare în poze, ce s-ar fi întâmplat cu soţia lui Dragoş Pavăl, şeful Dedeman
Nunta Karinei Pavăl cu avocatul Dragoș Iamandoiu a transformat Isola del Garda, Italia, într-o adevărată poveste. Cei doi miri au ajuns pe insulă cu o ambarcațiune Riva, însoțiți de nași și de tatăl blondinei, miliardarul Dragoș Pavăl. Absența mamei acesteia, Denise Pavăl, a atras atenția tuturor, fiind vizibilă prin lipsa sa din fotografiile oficiale și din cadrele surprinse de reporteri. În schimb, socrul mic a fost prezent, zâmbind și socializând cu invitații, bucurându-se de fericirea fiicei sale.

Isola del Garda – o insulă de vis pentru nunta anului

Isola del Garda, cea mai mare insulă de pe lac, cu arhitectură deosebită aparținând familiei Cavazza, a fost închiriată pentru 100.000 de euro, oferind un cadru spectaculos pentru cununie.

Mireasa a fost sprijinită de soț și de tatăl său pentru a ajunge la ambarcațiunea Riva, iar rochia sa impresionantă nu i-a împiedicat eleganța.

Înainte de petrecere, invitații s-au bucurat de peisajul superb, au băut șampanie și au realizat fotografii memorabile, toate detaliile fiind atent organizate pentru ca nunta să fie de neuitat. Vezi câteva imagini surpinse de către cei de la Cancan AICI!

Holograf a cântat dansul mirilor

Seara a atins punctul culminant cu dansul mirilor, pe acordurile piesei ”N-am iubit pe nimeni” a trupei Holograf, melodia de suflet a cuplului. Karina și Dragoș au valsat cu grație și tandrețe, oferind un moment romantic desăvârșit. Privirile invitaților erau ațintite asupra lor, iar atmosfera parcă plutea între magie și emoție pură.

Luminile delicate și decorul elegant al sălii au transformat momentul într-un cadru de poveste, în care fiecare gest și fiecare zâmbet al mirilor părea desprins dintr-un film romantic. Aplauzele și ropotele de entuziasm ale invitaților au completat această scenă de vis, lăsând amintiri de neuitat în sufletele tuturor celor prezenți.

Vezi și Nuntă secretă în muzica din România. Smiley şi Gina Pistol au fost naşi, cine sunt mirii care au vrut să nu se afle de eveniment!

Motivul pentru care Denise Pavăl nu a apărut în fotografii

A urmat distracția, cu invitații ridicându-se pe ringul de dans, animați de trupa Feelings. Loredana Groza a transformat seara într-un adevărat spectacol, iar finalul a fost marcat de ridicarea în aer a batistelor în culorile Italiei, într-o explozie de energie și culoare, care a încheiat perfect o zi fabuloasă.

Însă misterul persistă: absența soacrei mici continuă să ridice semne de întrebare, lăsând loc speculațiilor despre motivul pentru care Denise Pavăl nu a apărut în imagini.

Vezi și Nunta ca în poveşti, la Lacul Garda. Moştenitoarea imperiului Dedeman s-a căsătorit, imagini rare cu mireasa Karina Pavăl!

