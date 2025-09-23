Ultima oră
Nuntă secretă în muzica din România. Smiley şi Gina Pistol au fost naşi, cine sunt mirii care au vrut să nu se afle de eveniment
Nuntă de vis în Grecia. Smiley și Gina Pistol, nași de cununie (Foto: colaj Playtech)

Showbizul românesc a fost din nou în centrul atenției după o nuntă spectaculoasă organizată în Grecia. Mirii au dorit ca evenimentul să fie unul doar pentru prieteni şi rude, motiv pentru care nu au dat sfoară în ţară. Astfel, nu s-a ştiut nimic despre acest lucru până în ziua ceremoniei, când au început să apară pe reţelele de socializare imagini şi filmuleţe.

Nuntă de vis în Grecia

Celebrul compozitor și producător Șerban Cazan și aleasa inimii sale, Andreea, au spus „DA” într-un cadru de poveste, alături de familie, prieteni și nume cunoscute din lumea muzicii. Șerban Cazan, unul dintre cei mai apreciați producători români cu o carieră de peste 15 ani, și-a început drumul în muzică la HaHaHa Production, proiectul coordonat de Smiley. De atunci, a colaborat cu numeroși artiști de succes și s-a remarcat prin creațiile sale la nivel internațional. Pe plan personal, trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste cu Andreea, pe care a cerut-o în căsătorie în urmă cu un an.

Evenimentul din Grecia a avut loc într-o locație cu vedere spectaculoasă la mare. Terasa elegantă decorată cu flori albe, lumini ambientale și piscine cu panoramă impresionantă a oferit invitaților o atmosferă de basm. Totul a fost gândit pentru a transforma această zi specială într-un moment memorabil pentru miri și apropiații lor.

La nuntă au participat numeroase personalități din showbiz. Printre invitați s-au numărat Antonia și Alex Velea, Geanina Ilieș, Jo, dar și alți artiști și prieteni apropiați ai cuplului. Atmosfera a fost una relaxată și plină de emoție, cu momente de neuitat alături de cei dragi.

Smiley și Gina Pistol, nași de cununie

Un rol cu totul special l-au avut Smiley și Gina Pistol, care au fost nașii de cununie ai lui Șerban și Andreei. Prezența lor a atras toate privirile, atât prin postura importantă pe care au avut-o, cât și prin eleganța ținutelor. Smiley a optat pentru un look relaxat, dar modern: o cămașă simplă, pantaloni negri comozi și pantofi sport care i-au completat stilul nonconformist. Gina, în schimb, a mizat pe rafinament și a ales o rochie alb-negru cu detaliu la gât, care i-a pus în evidență eleganța naturală.

Nunta a marcat un moment important pentru cei doi îndrăgostiți, care au reușit să îmbine discreția cu rafinamentul. Departe de agitația din România, evenimentul din Grecia a fost un prilej de sărbătoare, dar și de revedere pentru mulți artiști din industrie.

