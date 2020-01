Misha și Connect R spun adevărul în versuri? Mesajul ultimei melodii lansate de cei doi

Connect-R a fost prins cu mâța-n sac de paparazzi wowbiz.ro. Cântărețul a fost văzut la mare în compania unei femei cu doar două săptămâni înainte de nunta cu Misha. Cu toate astea, căsătoria a existat, dar s-a terminat destul de devreme.

Relația dintre el și fosta soție a fost una pe repede înainte. Cei doi au dat vina tocmai pe acest lucru pe despărțirea prematur. Amândoi au declarat că iubirea s-a consumat din cauza aceasta și că n-au avut timp să se cunoască prea mult, . Pentru că la scurt timp a venit pe lume fiica lor. Cu toate că s-au despărțit, continuă să aibă o comunicare extraordinară și pleacă des în vacanțe alături de micuță.

După divorțul celor doi, multă lume, mai ales fanii celor doi, au tot sperat că se vor împăca. Din păcate lucrurile nu au stat așa, fiecare mergând pe drumul lui. Toate speculațiile referitoare la despărțirea sau nu a celor doi, au fost spulberate chiar de Connect R, într-o postare pe Facebook, la momentul separării.

„Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea, inclusiv presa, să nu ne puna întrebări. Mulțumim anticipat”, a scris solistul.