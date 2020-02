Misha, irezistibilă. Cum arată acum fosta soție a lui Connect-R FOTO

Misha întoaarce acum toate privirile. Irezistibila artistă și-a schimbat look-ul și arată senzațional. Cu părul mai lung și un machiaj discret, Misha a făcut furori pe Instagram cu noua postare.

Cum arată acum fosta soție a lui Connect-R FOTO

Misha este una dintre cele mai frumoase artiste de la noi. Fosta soție a lui Connect-R și-a schimbat iar look-ul, iar fanii au rămas uimiți. Misha a postat pe Instagram o imagine cu noua înfățișare, iar fanii s-au grăbit cu miile de like-uri.

”Pe lângă faptul ca am întâlnit niște oameni super talentați și profesioniști, am câștigat niște prieteni! Mă bucur atunci când întâlnesc oameni cu suflet frumos!”, a scris Misha pe Instagram.

Misha și Connect R spun adevărul în versuri

Misha și Connect-R au lansat la începutul acestui an piesa ”Asul de inimă albastră”, despre care se crede că poartă adevărul relației lor. Cei doi s-au despărțit prematur, iar fanii au fost șocați de decizia luată. Atât Misha, cât și Connect-R au mărturisit că iubirea s-a consumat din cauza aceasta și că n-au avut timp să se cunoască prea mult, deoarece că la scurt timp a venit pe lume fiica lor. Dar, cu toate că s-au despărțit, continuă să aibă o comunicare extraordinară și pleacă des în vacanțe alături de micuță.

După divorțul celor doi, multă lume, mai ales fanii celor doi, au tot sperat că se vor împăca, dar din păcate lucrurile nu au stat așa. Toate speculațiile referitoare la despărțirea sau celor doi au fost recunoscute de Connect-R, într-o postare pe Facebook, la momentul separării.

„Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea, inclusiv presa, să nu ne puna întrebări. Mulțumim anticipat”, a scris solistul.