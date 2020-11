Mirela Vaida și secretele din trecut. Ce a făcut când s-a mutat în București

Dacă acum este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, în urmă cu 16 ani lucrurile stăteau cu totul altfel pentru Mirela Vaida. Realizatoarea emisiunii “Acces Direct”, de la Antena 1, a dezvăluit secretele din trecut şi a povestit despre începuturile sale în televiziune.

După ce a prezentat ani de zile “Mireasă pentru fiul meu”, unul dintre cele mai urmărite show-uri din România, Mirela Vaida a început să realizeze o altă emisiune de mare succes – “Acces Direct”. Sinceritatea, naturaleţea şi voia bună au transformat-o rapid în una dintre cele mai iubite prezenţe de la TV. Desigur, experienţa celor 16 ani petrecuţi în lumea televiziunii au ajutat-o enorm în realizarea unei emisiuni în direct.

Aceasta a vorbit, de curând, despre debutul în televiziune care a fost, aşa cum recunoaşte Vaida, din întâmplare. Studentă la Facultatea de Drept, vedeta originară din Iaşi a trebuit să muncească pentru a-şi permite să trăiască decent în Capitală.

“Eu am debutat în televiziune dintr-o întâmplare. Mă aflam în Bucureşti, studentă la Facultatea de Drept, căministă, plecată de acasă fără voia părinților, care îmi dădeau toată energia lor, tot sprijinul lor la Iaşi. Cu toate astea, am simțit că nu pot să mă dezvolt acolo, în primul rând pentru că voiam să fiu independentă. Voiam să îmi iau viața în mâini, să plec. Să mă desprind de cuib şi să învăț lucruri noi. Aşa că am venit în Bucureşti, am terminat Facultatea de Drept de la Universitatea din Bucureşti, cu rezultate zic eu foarte bune, dar a fost şi nevoie să mă angajez.

Dacă voiai să ieşi în afara căminului, să te îmbraci mai altfel decât aveai tu în geamantanul de acasă, trebuia să munceşti. Ori, asta m-a determinat să dau un casting şi să intru în televiziune. Au trecut 16 ani de atunci şi mă gândesc cu emoție că nu ştiu când au trecut”, a povestit Mirela Vaida, pentru revista Viva!.