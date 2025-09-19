Ultima oră
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
19 sept. 2025 | 16:19
de Violeta Badea

Mirela Vaida, mesaj pentru soţul ei, odată cu împlinirea a 16 ani de căsnicie. Imagine rară cu cei doi. Sper să nu fie o tigaie, că-i pun capac
Mirela Vaida si sotul ei. Sursa foto: Facebook

Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru Vaida, sărbătoresc 16 ani de căsnicie și 20 de ani de relație. Prezentatoarea de la ”Acces Direct” a transmis un mesaj plin de umor și afecțiune pentru partenerul ei de viață, împărtășind o imagine rară cu cei doi și detalii din începuturile poveștii lor de iubire.

Mirela Vaida, declarație emoționantă pentru soțul ei la 16 ani de căsnicie

Pe Facebook, Mirela Vaida a transmis un mesaj extrem de emoționant pentru tatăl copiilor săi. Cei doi împlinesc 16 ani de când și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu.

”N-ar sta la poză nici să-l pici cu ceară!😄 Ba chiar spune că i se pare penibil să ne urăm, azi, noi, nouă, ”La mulți ani!” pe rețelele de socializare, cu ocazia împlinirii a 16 ANI de Căsnicie, și 20 de ANI de relație!🥂❤️🎊

Dar, uite așa, diferiți, ne-am completat iar el m-a suportat 20 de ani🤫! L-am întrebat: ”Cum ți s-au părut anii ăștia?” Mi-a răspuns: ”Interesanți. Și plini!” 😁 I-am bătut obrazul că, anul trecut pe vremea asta, mi-a făcut cadou o oală de inox, cu capac, de 10L! Superbăă, dealtfel… Azi m-a scos la restaurant, la prânz! 😄 Cică are o surpiză pentru mine, diseară! Sper să nu fie o tigaie! Că-i pun capac!! 😁🤘 Hai, la mulți ani nouă! Să fie încă 16! Cu noroc și binecuvântare!🥂☘️❤️

Mulțumim, @fiordilattebistro pentru sticla de prosecco și pentru atmosferă! 🥂#mirelavaida #anniversary #marriage #16years #family @fiordilattebistro”, a scris moderatoarea în mediul online.

Cum a început povestea de dragoste dintre celebra prezentatoare și partenerul ei

Întrebată despre prima întâlnire cu Alexandru, Mirela Vaida a povestit pentru Libertatea: ”Ne-am cunoscut în 2005, la un curs între Facultățile de Drept din țară. El a venit din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj, eu – din partea Universității din București.

Eram studenți pe atunci! Ne-am întâlnit la Sibiu. El mi-a dat târcoale, fiind bărbat, dar eu eram fițoasă, arogantă și nu voiam să îl bag în seamă! (râde) El a făcut rost de numărul meu de telefon și m-a sunat. A început să mă sune constant, căci nu stăteam în același oraș.

Nu ne-am mai văzut timp de câteva luni, vorbeam la telefon în schimb. Apoi, el a avut un drum către mare, pleca în concediu. S-a oprit în București și am ieșit la un suc.

De atunci am rămas împreună! Prima întâlnire a avut loc într-o cafenea din Piața Unirii și s-a sfârșit cu un sărut pe scările unui bloc din Dristor! (râde) De atunci am fost nedespărțiți.”

Dragoste, umor și comuniune după 16 ani

Chiar dacă Alexandru evită să fie fotografiat și să sărbătorească public, cuplul păstrează vie pasiunea și umorul. Cei doi continuă să se completeze reciproc, demonstrând că iubirea nu se estompează odată cu trecerea anilor.

Mesajul Mirelei Vaida și gesturile lor amuzante, precum amintirea oalei de inox de anul trecut, arată că după 16 ani de căsnicie și două decenii de relație, dragostea poate fi atât serioasă, cât și plină de zâmbete.

În plus, imaginea rară publicată pe rețelele sociale le oferă fanilor o privire asupra unei relații solide, în care umorul și afecțiunea merg mână în mână.

