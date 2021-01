Una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din România a decis să facă o schimbare. Mirela Vaida, consideră că este momentul să apeleze la operații estetice. Frumoasa prezentatoare poate fi văzută de către telespectatori în cadrul emisiunii ”Acees Direct”.

Cea care prezintă cele mai plăcute sau întortocheate povești de viață, consideră că este momentul să vină cu schimbări. Vedeta a reușit să-și surprindă fanii cu poveștile din copilăria sa, în care amintea vremea când mergea la colindat. O altă surpriză de care s-au bucurat fanii acesteia, a fost lansarea celui de-al doilea videoclip al piesei sale. Mirela Vaida nu s-a oprit aici și a mai venit cu un lucru care i-a uimit pe fani.

Aceasta a declarat că a apelat la ajutorul medicilor. Această veste cu siguranță a atras îngriorarea numitor simpatizanți ai săi. Mirela Vaida, în ideea de a nu-și speria fanii că a pățit ceva, i-a asigurat că este vorba despre altceva. Mirela Vaida a recurs la intervenții chirurgicale din punct de vedere estetic. Pentru a fi în continuare cât mai prezentabilă, a decis că o anumită operație estetică o va ajuta în acest sens.

Se întâmplă tuturor ca anumite aspecte ale corpului să nu mai mulțumească. A fost și cazul prezentatoarei care a afirmat că deși este conștientă de frumusețea sa, consideră că are nevoie de mici retușuri. Potrivit spuselor acesteia, trecerea vremii a făcut-o să nu mai arate ca altădată. Așadar, ridurile și cearcănele apărute pe chipul său reprezentau o problemă, cu atât mai mult că se puteau observa și la televizor.

Toate aceste aspecte la un loc, au făcut-o să ia decizia de a apela la chirurgii esteticieni. Într-o postare pe pagina sa de Instagram, Vaida recunoaște că este foarte mulțumită de rezultate. De asemenea, cine dorește, poate primi o recomandare cu privire la medicul care a avut grijă să o scape pe vedetă de ridurile care îi cauzau nemulțumiri.

„Ei, da!! Nici eu nu mai sunt ce eram odata! Am riduri, am cearcane, iar televiziunea in format HD scoate in evidenta si ceea ce credeai ca nu ai! Am venit la doctor sa ma sfatuiasca si sa vedem ce mai putem ajusta, cum putem imbunatati calitatea pielii! Am mare incredere in el si vi-l recomand, daca aveti nevoie! Eu sunt multumita de rezultate!”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.