Mirela Vaida a uimit pe toată lumea cu o poză cu mama ei. E cu adevărat remarcabil

Mirela Vaida este deja de ani buni în atenția românilor, dar cu toate astea a ținut în acest timp la intimitatea familiei. Recent, prezentatoarea de la Acces Direct a postat o fotografie rară în care apare alături de mama sa. Fanii au fost uluiți de asemănarea izbitoare dintre ele.

Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite vedete datorită naturaleții și profesionismului de care a dat dovadă în anii de când e prezentă în vizorul tuturor. Deși mulți ar profita de notorietate, rudele sale au decis că vor intimitate, așa că nu preferă să iasă în spațiul public alături de vedetă. Moderatoarea de la Acces Direct a postat recent o fotografie cu mama sa, fotografie care a fost îndelung apreciată de cei care o urmăresc pe rețelele de socializare și care i-au mărturisit că seamănă perfect cu cea care i-a dat viață. Cântăreața este cunoscută pentru postările emoționante cu copiii săi pe care îi mai demască fanilor atunci când fac fel și fel de boacăne.

În rest, de cele mai multe ori veștile din mediul online se restrâng la spectacolele de teatru în care apare, la evenimentele pe care le prezintă sau la concertele la care urmează să-i bucure pe toți cu energia sa debordantă. „Sunteți Superbă Doamna Mirela și mama dumneavoastră să vă trăiască ❤️”, „Ff mult semanati perfect😍😍”, „Semenati multttt”, „Semanati perfect❤️❤️2 frumoase 😍😍😍😍”, „Cele mai frumoaseee💓😘💗💖💖🌈semanati foarte bine☺☺☺”, „Wow, ce asemănare, as zice ca sunteți surori gemenele!! Multa sănătate”, au fost doar câteva din comentariile internauților.

“După ședința de sumar de la 16:30 au venit rezultatele. Așa că cea mai înțeleaptă decizie a fost să spunem Stop și să plecăm acasă. Am decis să difuzăm o emisiune pregătită pentru weekend. Deși eu nu am intrat direct cu ei, pentru că noi nu ne vedem decât în platou, unde stăm la o distanță de circa 3 metri, am decis să mă testez. Testul rapid a ieșit negativ. Aștept rezultatul testului PCR, care sper că va veni foarte repede. Și dacă și acesta este negativ, voi veni la muncă”

Mirela Vaida (Sursa: Observator)