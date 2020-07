Mirela Vaida, gafă monumentală. Monica Gabor, comparată cu Vulpița: „Acesta este un model în viață?”

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” își apără de fiecare dată invitații prezenți în platou, dar în special, „vedetele” prezente în ultimele luni. Veronica și Viorel Stegaru au stârnit de-a lungul timpului un val de revolte în rândul telespectatorilor și internauților. Pentru a arăta ce potențial au acești doi tineri, celebra prezentatoare a făcut o comparație a Vulpiței cu Monica Gabor.

Publicul îi dorește pe Vulpița și Viorel

Prezentatoarea de la Antena 1 a vorbit deschis și a încercat să facă lumină în rândul acuzațiilor cu privire la invitarea soților Stegaru în fiecare emisiune „Acces Direct”, transformându-i chiar într-un brand. Nu puțini sunt cei care denigrează telenovela născută pe platourile de filmare ale emisiunii consacrate, însă audiența spune altceva.

Din acest motiv, Mirela Vaida susține că oamenii sunt cei care îi doresc pe cei pe cei doi soți din Vaslui, iar succesul pe care emisiunea îl are spune tot. Pentru a găsi o comparație porivită, prezentatoarea TV a făcut o paralelă între Vulpița și Monica Gabor, menționând faptul că amândouă vin din Moldova, iar începuturile au fost marcate de o situație financiară modestă.

Ba mai mult, Mirela Vaida consideră că povestea de dragoste între Irinel Columbeanu și Monica Gabor a fost promovată mult mai mult timp în presă, nereprezentând vreun model de moralitate. Aceasta consideră că nu ar trebui să schimbe cu nimic faptul că Irinel Columbeanu venea din Izvorani, iar soții Stegaru vin din Blăgești.

Începuturile dintre Monica și Irinel Columbeanu

Dezvoltând subiectul despre perioada „Moni și Iri” Columbeanu, Mirela Vaida și-a amintit că pe atunci, povestea lor de dragoste era puternic mediatizată, deși nu aduce un plus de valoare societății. Astfel că o tânără care nici nu împlinise 18 ani, se muta din Moldova în casa unui bărbat cu 30 de ani mai în vârstă ca ea.

„Să ne amintim că nici Monica și Irinel nu au fost vreun model de moralitate. Ce ne învăța Monica? Dacă ești o fată tânără și te combini cu un bărbat mai în vârstă și care e miliardar, poți să fii și tu cineva?

Acesta este un model în viață? Nu. A fost promovat peste tot. A spus cineva ceva? Nu. Dar de ce? Că Irinel venea de la Izvorani și Veronica vine de la Blăgești? Atunci trebuie să îi măsurăm cu altă oca.

Mie nu mi se pare normal. Am și spus-o în direct. Eu sunt un prezentator un pic mai asumat, de multe ori fac lucruri riscante. Mi le asum. În sensul că am atitudine. Atunci când se exagerează, tind să o spun și vreau să o spun!”, a spus prezentatoarea de la Antena 1, într-un interviu la DC News TV.

Mirela Vaida a declarat public că nu s-a gândit niciodată că se va ajunge aici, dar pe parcurs și-a dat seama că această poveste are potențial de „telenovelă”.

„Am făcut în prima zi violul. A treia zi au apărut celelalte personaje care au dat pe față toate cărțile, după care, cum să spun, lumea venea buluc. Ne-am dat seama că mai are multe lucruri să ne spună și ea și am zis, hai să continuăm. De aici a pornit ideea”, a declarat Mirela Vaida.