Foto: Mirela Oprișor, Aspirina din Las Fierbinți, altfel decât o știu telespectatorii! La tv e roșcată, în realitate arată total diferit

Mirela Oprișor, alias Aspirina din Las Fierbinți, este fără îndoială una dintre cele mai apreciate actrițe de publicul român. Puțini știu însă că Mirela are, în realitate, un look total diferit față de cel al celebrului său personaj din serialul de comedie. Vezi mai jos galeria foto!

Mirela Oprișor, Aspirina din Las Fierbinți, de nerecunoscut în realitate

Aspirina din Las Fierbinți are părul lung și e roșcată, iar Mirela Oprișor își poartă părul scurt și e blondă. Actrița, care îi dă viață celebrului personaj din serialul de la Pro TV, are o imagine diferită în realitate, pe care nu mulți telespectatori o cunosc.

Spre exemplu, așa și-a făcut Mirela apariția la Gala Premiilor Uniter, săptămânile trecute, iar prietenii virtuali nu au evitat s-o felicite pentru felul în care arată. „Esti o divă, o femeie extraordinară!”, „Superbă!”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de îndrăgita actriță pe contul de instagram.

Așadar, un look total diferit față de cel pe care îl are personajul său în Las Fierbinți, serialul care a prins mare priză la public.

Ce a determinat-o pe Mirela Oprișor să devină actriță

Mirela Oprișor a rememorat primul moment în care a urcat pe scenă. S-a întâmplat în perioada școlii. Ani mai târziu, ea a încercat să facă primii pași în lumea artistică. „La şcoală nu eram bună. Aveam o profesoară de Română cu veleităţi de regizoare şi a pus „Five O’Clock“, dar s-a îmbolnăvit fata care era servitoarea. Avea doar o replică: „Doamnă, cafeaua e servită.“ Şi am rugat-o pe profesoară să mă ia pe mine în locul ei. Doamne, ce m-am mai rugat! Foarte greu a acceptat. Aveam şi trac, eram timidă.(…) Am fost la Şcoala Populară de Artă din Braşov, la secţia Actorie, dar era un vis un pic prea mare, la care nu îndrăzneam să mă gândesc. E ca şi cum aş visa acum să iau Oscarul, aşa era atunci să visez că intru la Actorie în Bucureşti. Cam aşa de departe era. Dar am zis totuşi să fac un curs de teatru, să văd dacă sunt bună” povestea actrița într-un interviu pentru adevarul.ro.

Sursa foto: instagram