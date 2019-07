FOTO: Anca Dumitra, Gianina din „Las Fierbinți”, altfel decât o știi! Cum arată vedeta PRO TV în viața reală

Anca Dumitra, cunoscută publicului drept Geanina din „Las Fierbinți”, este o femeie frumoasă și în viața reală, căreia îi place să imortalizeze momente importante și să pozeze sexy și atrăgător. Cu zâmbetul pe buze și într-o formă de zile mari, actrița le-a oferit internauților imagini care o surprind într-o destinație exotică.

Pe contul său de instagram, care numără peste 47.000 de urmăritori, Anca Dumitra, alias Geanina din „Las Fierbinți”, obișnuiește să își țină prietenii virtuali la curent cu activitățile sale și cu imagini de prin locurile în care merge. Ultima poză, postată de îndrăgita actriță pe instagram, o surprinde pe aceasta la plajă. Într-o formă de zile mari, Gianina (așa cum este ea cunoscută publicului), se bucură din plin de timpul liber petrecut, în vacanță, într-o destinație exotică. Internauții au încercat să ghicească locul în care se află vedeta Pro Tv, dar aceasta a preferat să păstreze misterul.

Spre deosebire de rolul său din serialul de la Pro Tv, unde joacă o fată simplă și naivă, pe contul de instagram se regăsesc și poze în care vedeta apare machiată sau în ipostaze sexy.

În urmă cu zece ani, Anca Dumitra a primit ok-ul pentru rolul care avea să o facă cunoscută în fața publicului autohton.

„Am primit un telefon de la directorul de casting, la momentul respectiv se credea că va fi un film nu un serial. Bineînţeles că atunci altele au fost gândurile mele, dar mă bucur că s-a dovedit a fi un serial de televiziune de o aşa lungă durată. Directorul de casting mi-a spus: „Uite, e o gagică de 17-18 ani, fata primarului, frumuşică, dar prostuţă.“ Asta a fost singura descriere pe care mi-a făcut-o. M-am dus la casting, unde erau foarte multe fete pe care le ştiam. Eu în acel moment, în 2009, terminam facultatea şi mă înscrisesem la master. Am lăsat toate fetele să intre, pentru că aveam foarte mari emoţii. Am intrat ultima, m-am simţit foarte bine la probă, pe care am dat-o cu Robi (Leonid Doni), şi cumva în momentul în care am ieşit simţeam că va fi bine. Eu speram în sinea mea să iau castingul, iar o lună mai târziu am primit telefonul şi am fost anunţată că am fost aleasă. A fost o aventură frumoasă”, povestește Anca, despre începutul său în serialul de la Pro Tv, în cadrul unui interviu pentru adevarul.ro.