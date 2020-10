Mirel Rădoi, atacat dur de cel mai bun antrenor din România. Ce i-a transmis Dan Petrescu

Creşte presiunea pe Mirel Rădoi, după rezultatele foarte slabe înregistrate în startul mandatului. Au fost trei eşecuri consecutive pe care le-a suferit echipa naţională. Cea mai dureroasă dintre ele în faţa Islandei, rezultat care înseamnă şi ieşirea din cursa pentru Euro 2020. Plus eşecurile din Liga Naţiunilor, printre care un 0-4 ruşinos în Norvegia.

Criticat din toate direcţiile, Mirel Rădoi nu este menajat nici de Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj. Cu un CV impresionant, „Bursucul” este favorit să îi ia locul lui Rădoi pe banca naţionalei României. Schimbare care s-ar putea produce chiar luna viitoare, după ultimele două meciuri rămase de jucat în Liga Naţiunilor. Petrescu a criticat tactica aleasă de Rădoi în meciul contra Islandei, dar şi pe cea folosită la Oslo. Doar pentru alegerile contra Austriei a primit credit actualul selecţioner.

Dan Petrescu este convins că Mirel Rădoi a greşit tactica în meciurile cu Islanda şi Norvegia

„Nu sunt surprins, pentru că nu mă aşteptam nici eu să batem pe cineva, dar mă aşteptam la o altă atitudine la meciul cu Islanda. Pentru mine ăla era meciul, cele cu Norvegia şi Austria erau importante, dar nu atât de importante. După ce am pierdut cu Islanda şi cu Norvegia, cred că atunci au venit criticile corecte şi am abordat meciul cu Austria aşa cum trebuie. Meci pe care eu am crezut că nu îl vom pierde pentru că a fost o abordare corectă. Cu Islanda şi Norvegia am abordat meciurile greşit din toate punctele de vedere. Nu ai voie la un meci de calificare, cum a fost cel cu Islanda, să te prezinţi şi să nu ajungi la poartă, nu ai voie. Ăla e meciul care trebuia jucat şi trebuia câştigat, indiferent cum. Celelalte două nu erau aşa importante, după părerea mea”, a declarat Dan Petrescu.

Petrescu a comparat situaţia naţionalei României cu perioada în care el era component de bază al „Generaţiei de Aur”. Trei înfrângeri consecutive ar fi fost de neconceput în acea perioadă.

„Dacă generaţia mea pierdea trei meciuri la rând, nu ştiu ce se întâmpla. Pentru că noi ne calificăm la Mondiale de pe primul loc, la Europene de pe primul loc şi am tot fost criticaţi. Acum am ajuns departe de adevăr, cred că sportiv vom fi în urna cu Luxemburg şi cu Liechtenstein dacă mergem pe această pantă. Pentru că în loc să mergem în sus, mergem în jos, iar rezultatele spun totul. Degeaba încercăm să ne minţim, clar rezultatele spun că noi nu suntem bine la echipa naţională”, a mai spus Petrescu.