Mirel Rădoi a explicat chemarea „noului Hagi” la națională. „Este un motiv, dar nu singurul”

Mirel Rădoi a explicat chemarea „noului Hagi” la națională. Enes Sali, jucătorul de 15 ani de la Farul, se află printre tricolorii chemați de selecționer pentru cele două partide decisive, cu Islanda și Liechtenstein. Dacă pe mulți i-a mirat de decizia lui Rădoi, explicația a părut una simplă. Sali, care este născut în Canada din părinți români de etnie turcă, ar putea fi pierdut în beneficiul altor naționale unde ar fi eligibil dacă nu va juca cel puțin 3 partide în tricoul României. Mirel Rădoi a dat, finalmente, detalii despre motivul convocării celui supranumit „noul Hagi”.

Mirel Rădoi a explicat chemarea „noului Hagi” la națională. Au fost făcute multe valuri de decizia selecționerului de a-l convoca la prima reprezentativă pe Enes Sali. Mijlocașul de 15 ani și 8 luni de la Farul condus de Gică Hagi a devenit cel mai tânăr marcator din itoria primului eșalon al fotbalului românesc. Dacă va debuta în partidele cu Islanda sau Liechtenstein el va bate și recordul de precocitate deținut de Cristi Ganea, care a apărut într-un meci al naționalei la 16 ani și 10 luni.

Mirel Rădoi a oferit, într-o conferință de presă, detalii despre decizia sa. Selecționerul a confirmat că unul dintre motivele acestei convocări a fost înlăturarea riscului ca Enes Sali să fie deturnat, la un moment dat, de naționala Canadei sau chiar a Turciei. Sali este și cetățean canadian, prin locul nașterii, Toronto, dar este și de etnie turcă, așa că și reprezentativa Semilunei ar putea emite pretenții. Totul s-ar încheia, dacă „noul Hagi” ar juca, fie și câteva minute, în 3 meciuri oficiale pentru România. Iar cele două meciuri de peste câteva zile ar putea fi începutul.

Selecționerul a oferit, însă, și o altă explicație pentru decizia convocării lui Enes Sali: valoarea lui la vârsta fragedă pe care o are. Chiar în comparație cu nume imense ale fotbalului nostru, dar care nu au avut impactul lui Sali la vârsta pe care o are fotbalistul de la Farul.

În toată această perioadă, am încercat să adunăm cât mai multe informaţii. Am încercat să adunăm informaţii despre jucătorii care la 15 ani au avut impactul pe care îl are Sali la nivel de fotbal românesc.

Vorbim de Gică Hagi, ce făcea la vârsta aia, de Balaci, de Dobrin, de Sorin Cârţu şi aşa mai departe. Apoi, mai aproape de momentul actual, ce au făcut jucătorii care au fost la fel de talentaţi ca el, dar cum arătau la vârsta lui Sali.

Ne-am dus către Ianis Hagi, Cicâldău, Moruţan, Man, Coman, Tănase şi până la urmă ne-a ieşit că niciunul nu a avut impactul aşa mare pe care l-a avut Sali la vârsta asta”, a declarat Mirel Rădoi.