Mircea Radu, salariu astronomic pentru 8 emisiuni la TVR. Cât a încasat prezentatorul

Oamenii din vârful Televiziunii Române, inclusiv prezentatorul Mircea Radu, în vârstă de 51 de ani, și-au actualizat declarațiile de avere pentru anul trecut. Astfel, au fost făcute publice și salarii ale unor membri din conducerea TVR, care lucrează, totodată în instituții.

Câți bani a primit Mircea Radu de la TVR

Astfel, potrivit paginademedia, Doina Gradea a raportat un venit anual, încasat de la TVR. de 50.000 de euro (245.169 de lei). Media lunară a fost de 4.200 de euro (aproximativ 20.000 de lei), potrivit declarației de avere. În plus, la acești bani se mai adaugă și tichete de masă, (2.100 de lei, anual) şi vouchere de vacanţă (1.450 de lei).

Și prezentatorul Mircea Radu și-a depus declarația de avere la finalul lunii iulie. Acesta a revenit la TVR la finele anului 2019, pentru emisiunea „Down the road – Aventura“. De asemenea, acesta a devenit și consilier al președintelui TVR, din ianuarie, iar de luna trecută este noul director de comunicare al instituției.

Declarația depusă de el pe site-ul TVR include doar veniturile de anul trecut, pentru emisiunea ”Down the road”. Au fost difuzate opt ediții, la finele anului trecut, iar pentru ele Mircea Radu a încasat 13.000 de euro (aproximativ 64.000 de lei). Filmările au durat două săptămâni, fiind nevoie de aproximativ 12 ore de filmare în fiecare zi, după cum au afirmat reprezentanții TVR. Formatul emisiunii lui a costat 95.570 de lei, aproximativ 20.000 de euro.

Pe lângă salariile depuse de cei doi menționați mai sus, au mai depus documente și oamenii din Consiliul de Administrație. Unii dintre aceștia încasează și salariu de la TVR, dar și o indemnizație de membru CA. Astfel, Cătălin Blebea, încadrat și ca jurnalist la TVR, a raportat un salariu de 53.000 de lei şi un venit de 50.000 de lei – indemnizaţie de membru CA.

Alte salarii ale angajaților TVR

Liviu Brătescu, numit secretar de stat la Ministerul Culturii în decembrie 2019, nu este angajat al TVR, drept urmare a primit doar indemnizația de membru CA – 50.000 de lei. I-au mai venit bani și de la Academia Română, 50.000 de lei, unde a prestat muncă de cercetare.

Raico Cornea este angajat al TVR și parte al CA. Ca angajat, a câștigat 65.000 de lei, anual, iar indemnizația de CA a fost de 34.000 de lei.

Monica Ghiurco este încadrată ca jurnalist senior la TVR, post pentru care încasează anual suma de aproape 87.000 de lei, iar indemnizația de membru al CA îi aduce un venit de 50.000 de lei pe an.

Bogdan Ghițulescu este și producător al TVR, cu venit anual de 62.000 de lei, la care se mai adaugă și indemnizația de 50.000 de lei pe an, ca membru al CA.

Nagy Debreczeni Hajnalka câștigă 50.000 de lei – indemnizaţia din CA şi un salariu anual tot de 50.000 de lei de la Fundaţia Progress.

Sorin Iliescu câștigă 117.000 de lei, anual, de la UNATC Bucureşti (activitate didactică), 74.000 de lei, indemnizaţie „de merit” de la Uniunea Cineaştilor şi indemnizaţia de 50.000 de de lei, de la TVR.

Dan Dorin Lazea câștigă 34.000 de lei, anual, de la Universitatea Bucureşti, 35.000 de lei (anual) de la Camera Deputaţilor şi indemnizaţia de la TVR, în valoare de 50.000 de lei.

Cristian Vasile Petcu câștigă 50.000 de lei pe an, indemnizația, dar şi 372 de lei de la Universitatea Craiova (profesor – asociat).

Karen Attila Sebeși lucrează la TVR ca jurnalist senior, de unde a primit un salariu de 52.000 de lei (anual), beneficiind și de sporul pentru poziţia din CA – 50.000 de lei.

Christel Țopescu are un salariu de 94.000 de lei, pe an, plus indemnizația de 50.000 de lei pentru activitatea din CA.

Smaranda Vornicu-Shalit este angajat al TVR, unde are un salariu de 85.000 de lei, anual, plus indemnizația de 55.000 de lei în Consiliul de Administraţie