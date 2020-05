Cine este mama copiilor lui Mircea Radu. Cum a cerut-o de soție

Mircea Radu a fost nu doar una dintre cele mai în vogă vedete din România, ci și unul dintre cei mai vânați burlaci. Acum, Mircea Radu se dezvăluie publicului din postura de soț și tată.

Mircea Radu, mărturisiri despre mama copiilor săi

Mircea Radu s-a căsătorit la vârsta de 45 de ani, alegându-și o soție care nu are nicio legătură cu showbiz-ul, pe nume Raluca. Despre cum s-au întâlnit cei doi, acesta a răspuns: ”Cum se întâlnesc oamenii, nimic special”, a declarat Mircea Radu pentru revista Viva. Cum a cerut-o însă de soție? Ei bine, tabloul este unul impresionant:

”Tu știi ceva despre ce va urma? E careva care știe? Nimeni nu știe nimic despre restul vieții; ce va fi, va fi. Chiar dacă sună ușor frivol, prefer frivolitatea fățărniciei, important este momentul. Să fie bine, liniște, bucurie, atunci când sunteți împreună; să-i lăsăm pe alții să vorbească despre mâine… Am cerut-o de soție ziua în amiaza mare, lungit pe un prosop, în fața unei mări limpezi”, a declarat fostul prezentator al emisiunii ”Din Dragoste”, pentru sursa menționată.

E cel mai puțin permisiv din casă

De altfel, acesta mărturisește că trecerea de la statutul de burlac la cel de soț a fost una destul de… abruptă. ”A fost o trecere bruscă. Dacă nu (mai) e liniște și înțelegere, nicio căsnicie bazată pe adevăr nu rezistă”, crede Mircea Radu.

Mircea Radu mai mărturisește că are și o relație bună cu cei doi copii ai săi, dar că este ”cel mai puțin permisiv”, dintre cei doi părinți.

”Eu sunt cel mai puțin permisiv, dar am o relație bună cu cei doi copii ai mei – nu sunt nici zbir, dar nici nu mi se urcă-n cap. E o relație bazată pe multă dragoste – copiii sunt singurii care nu înșală la capitolul ăsta, ce le dai asta primești. Clara are gropiță și ochi verzi, ca mine, iar Tudor e șaten cu ochi negri, dar are ce se cheamă „aerul meu. Adică temperamentul, mișcările, mersul meu”, a mai dezvăluit Mircea Radu.