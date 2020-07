Mircea Radu revine în televiziune! Ce urmează să facă la TVR

Îndrăgitul jurnalist Mircea Radu revine în televiziune! De data acasta, Mirecea Radu rămâne în spatele camerele de filmare, deoarece va ocupa funcția de director de comunicare al Televiziunii Publice. Angajații din TVR au fost informați recent de venirea lui Mircea Radu.

Mircea Radu este noul Șef Serviciu Comunicare de la TVR

Prezentatorul TV va ocupa, din iulie, funcția de Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice și Protocol, după cum au fost anunțați angajații instituției publice, scir paginademedia.ro.

În același timp, Mircea Radu este și consilier al președintelui TVR Doina Gradea. Din ianuarie 2020, în această calitate, are atribuții pe zona editorială și de imagine a televiziunii publice.

Din anunțul TVR către angajați:

”Consilier în management al Preşedintelui-Director General al TVR, Doina Gradea, atribuţiile sale fiind legate de proiectele editoriale şi de imagine ale televiziunii publice, Mircea Radu va îndeplini şi sarcinile de coordonator cu atribuţii de Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice și Protocol”.

La finalul lui 2019, Mircea Radu a prezentat și emisiunea „Down the road. Aventura”, în care opt tineri cu sindrom Down au pornit într-o călătorie prin țară. Mircea Radu spunea după ce a filmat emisiunea respectivă că a crezut că va fi aventura vieții pentru cei 8 tineri cu sindromul Down, însă s-a dovedit a fi, de fapt, aventura vieții lui, deoarece a avut foarte multe de învățat din experiența de la TVR 1.

A făcut istorie cu emisiunea ”Din dragoste”

Mircea Radu a fost, de-a lungul anilor, gazdă a unor emisiuni precum „Telejurnal”, „ÎnTrecerea anilor” şi coprezentator „Femei de 10, Bărbaţi de 10”. A făcut însă istorie cu emisiunea ”Din dragoste”, la Antena 1, unde reunea cupluri.

”Emisiunea aia a fost atât de puternică încât a şters tot ce am făcut până la „Din Dragoste“ şi, se pare, puţinul pe care l-am făcut după, chestiune care, o să râzi, dar mie îmi convine. Pentru că atât de multă pasiune am pus în emisiunea aceea şi atât de mult mi-a plăcut, atât de împlinit am fost, încât este normal ca oamenii să mă perceapă ca fiind „Mircea Radu de la «Din Dragoste»“, spunea Mircea Radu într-un interviu acordat pentru adevărul.ro.