Mircea Radu, revenire de senzație în televiziune. Ce emisiune va prezenta la TVR și când apare pe sticlă

Mircea Radu, încă identificat cu emisiunea ”Din Dragoste”, revine în televiziune! Ce emisiunea va prezenta la TVR și când apare pe sticlă?

Mircea Radu, revenire în televiziune

Primii pași în lumina reflectoarelor au fost din spatele pupitrului de știri, la Antena 1, unde a și făcut senzație cu emisiunea ”Din Dragoste”. Anii au trecut și drumurile l-au adus la TVR 1, fiind gazda show-ului ”În Trecerea anilor”. 2019 i-a adus un proiect tot în cadrul aceluiași post TV. Și dacă până acum s-a învârtit în sfera oamenilor, a poveștilor lor ori a iubirii, acum e despre empatie și gânduri curate îndreptate spre oameni care au primit în viața asta un sac de dus, dar mai ales lecții de dat.

Este vorba despre ”Down the Road”, un proiect în care opt tineri cu sindrom Down vor porni într-o călătorie prin țară. Formatul nou pentru acest final de an are ca protagoniști opt tineri cu sindrom Down, ce vor porni într-o călătorie prin țară. Emisiunea va debuta luni, 23 decembrie, însă ora de difuzare nu a fost anunțată de TVR până în acest moment.

12 ore/zi de filmare

„Down the Road – Aventura este un show de emoție și care va reuși să schimbe percepții. Eu și echipa ne-am făcut meseria cu cele mai curate gânduri, iar dacă asta se simte și trece dincolo de ecran cred că se va simți și în audiențe”, a povestit Mircea Radu într-un interviu acordat Paginademedia.

Cât despre producție, pentru curioși, trebuie precizat că vor fi opt ediții difuzate în fiecare zi de luni. Filmările au durat circa două săptămâni, iar fiecare zi de filmare a durat 12 ore, după cum au declarat reprezentanții TVR în conferința de lansare a show-ului. Un alt detaliu interesant este că s-a filmat din dronă și s-au folosit camere speciale pentru filmările din balonul cu aer cald la cadrele din parapantă.