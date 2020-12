Mircea Radu a rămas fără loc de muncă. Ce s-a întâmplat cu vedeta de la TVR

Mircea Radu, realizatorul de televiziune, nu mai este coordonatorul comunicării de la TVR, după ce a ocupat mai puțin de jumătate de an această funcție.

Mircea Radu a rămas fără loc de muncă

Fără să ofere prea multe informații, Mircea Radu s-a limitat să posteze pe Facebook că „eu am cerut să fiu eliberat din funcția pe care o am, de șef al comunicării TVR”. Nu a comentat clar decizia, ci a spus doar că: „argumentele mele au fost, cred, înțelese și acceptate”.

„Știți bancul cu “nu a fost Volgă ci bicicletă și nu i s-a dat ci i s-a luat?”. Așa și cu știrea apărută acum, într-o “anumită parte a presei” (mor după formularea asta), că voi fi concediat din TVR. Pe scurt, e așa: cu ceva timp în urmă, eu am cerut să fiu eliberat din funcția pe care o am, de șef al comunicării TVR. Argumentele mele au fost, cred, înțelese și acceptate. Acum, la 31 Decembrie, doar îmi expiră mandatul. Real și pentru cine vrea să înțeleagă, așa stau lucrurile. Pentru cine bate câmpii și crede în zâne, n-am timp. Crăciun Fericit!”, scrie Mircea Radu pe Facebook.

Astfel că Mircea Radu a spus că mandatul său îi expiră la 31 decembrie. Conform paginademedia.ro, poziția de șef al comunicării ar fi preluată, cel mai probabil, de Nicoleta Gavrilă, actualul director de marketing al TVR.

Mircea Radu, un nume adesea asociat cu Televiziunea Publică

Amintim că Mircea Radu a fost pus director de comunicare al TVR la data de 1 iulie, în acest an, după ce, din luna ianuarie, era consilier al președintelui TV, pe nume Doina Gradea. În plus, în mai multe ocazii, departamentul de comunicare al TVR condus de Mircea Radu a trimis comunicate de presă în care susținea pozițiile Doinei Gradea în ce privește divergențele pe care șefa TVR le avea cu persoane din TVR sau din conducerea instituției. Mai amintim că Mircea Radu a prezentat și emisiunea Down the Road, pentru care a primit un onorariu de 23.000 de euro.

Mircea Radu este o vedetă de televiziune asociată cu multe producții din Televiziune Publică. Mircea Radu a prezentat diferite emisiuni la TVR, de-a lungul timpului, printre care amintim edițiile de Telejurnal, emisiunea ”În trecerea anilor”, show-ul ”Femei de 10, Bărbați de 10”. DE asemenea, la finele anului 2017, Mircea Radu a revenit la postul de televiziune Antena 1, unde a preentat emisiunea de succes ”Din dragoste”, ca să prezinte emisiunea ”Ie, Românie”.