Ce a putut să îi spună Mircea Radu Andreei Marin, la TV. Toată țara a auzit asta, chiar aseară

O vedetă incontestabilă, Andreea Marin, a prezentat jurnalul TVR din 1997 până în 1999. Perioada știrilor a învățat-o că poate să stea față în față cu orice om, spune chiar ea. Apoi a urmat evoluția spre alte ”lumi”, a fost între bucurii și regrete, a ieșit din lumina reflectoarelor, dar s-a întors ”acasă”, după o lungă pauză. ”Nu există nu se poate” se numește noua sa emisiune, care l-a avut ca invitat aseară pe Mircea Radu. Cei doi și-au amintit ce se întâmpla dincolo de ecrane, pe când colegi.

Andreea Marin, Raluca Moianu, Mircea Radu și Cătălin Măruță sunt cei 4 fantastici ai televiziunii, a căror activitate se întregește și formează peste un secol. Cele mai urmărite emisiuni la acea vreme erau, fără doar și poate, ”Din dragoste” și ”Surprize, surprize”. Cu toate acestea, moderatorii nu au format niciodată o echipă pe micile ecrane, dar se întâlnesc din când în când pentru a rememora amintirile care le leagă. Una dintre dăți a fost luni seară, 19 octombrie, la TVR2, la invitația fostei sale colege, unde Mircea Radu s-a destăinuit în premieră.

„Eram deja în Televiziunea Română, la știri, într-un loc numit editare, unde erau suspendate trei televizoare. Tu erai o fată extraordinar de frumoasă, care trecea ecranul ca nimeni alta, la TVR Iași. Și noi, toți băieții, suspinam după tine: „Cine o fi fata asta, cum o întâlnim…”.

Într-o dimineață, vine cineva în redacție și ne spune: „Știți cine este în antecameră la domnul Șoloc (n.r. pe atunci directorul Departamentului emisiunilor informative)? „Nu, cine?”. „E fata de la TVR Iași…”

„Cine, Andreea?”, am zis. „M-am ridicat, m-am dus la biroul respectiv și te-am văzut. Prima impresie a fost, atunci, ca și acum, că ești mai frumoasă în realitate decât la televizor.

M-am întors în redacție și le-am spus băieților: Andreea este extraordinară. După care ai devenit prezentatoarea jurnalului de la ora 20:00. Așa ne-am cunoscut noi…”, a povestit Mircea Radu în emisiunea ”Nu există nu se poate!”.

O glumă i-a făcut intrarea în televiziune

Cât despre începuturile carierei sale, Mircea Radu, acum emblemă a televiziunii, spune că totul a pornit de la o glumă: „Am ajuns să fac televiziune dând o probă pe care am luat-o în glumă. Audiția se ținea într-un studiou în care avea să se filmeze, peste ani, cel mai de succes program al TVR, „Surprize, surprize”. În hala imensă, se afla în centru o cameră și un operator. Mi-a venit rândul, m-am dus în fața camerei și am auzit o voce, de undeva de sus , pentru că regia e undeva sus, care a zis: „Uită-te-n camera și spune cum te cheamă”.

Și atunci am spus: „Doamne, tu ești?” S-au auzit chicoteli, mi-am spus numele și asta a fost tot. Am plecat acasă. După vreo două zile, am fost sunat de celebra actriță Ileana Popovici, care făcea, la vremea aceea, la TVR 2, o emisiune care se numea „Bună dimineața, România!”. Restul e istorie””, a mărturisit acesta.