Mircea Lucescu, despre consecințele războiului declanșat de Rusia. Tehnicianul român de la Dinamo Kiev a fost prins de declanșarea agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, în capitala țării atacate. Vinerea trecută, după un drum agonizant cu mașina de aproape o zi, Il Luce a reușit să ajungă în România, la adăpost. Mircea Lucescu a vorbit cu presa italiană despre experiența trăită cu această ocazie, dar a făcut și o propunere pentru fotbaliștii din Ucraina care nu mai au, deocamdată, posibilitatea să joace.

Mircea Lucescu, despre consecințele războiului declanșat de Rusia. Tehnicianul de 76 de ani a mai adăugat o experiență la vasta sa interacțiune cu viața. Antrenorul celor de la Dinamo Kiev s-a trezit blocat în capitala Ucrainei după ce Rusia a declanșat războiul împotriva statului vecin.

Mircea Lucescu a reușit să plece cu o mașină, vinerea trecută, împreună cu impresarul Arcadie Zaporojanu, unul dintre colaboratorii săi apropiați. După aproape 24 de ore de peripeții, Mircea Lucescu a reușit să ajungă în București, la adăpost.

Mircea Lucescu a acordat un interviu prestigioasei publicații italiene Gazzetta dello Sport în care a povestit cum a reușit să străbată lungul drum către casă. Antrenorul român a vorbit și despre evacuarea jucătorilor străini de la Dinamo Kiev și Sahtior Donețk, la a căror salvare din Ucraina a avut un rol important.

Mircea Lucescu a declarat pentru publicația citată că, după un drum lung și obositor, la granița cu Moldova a văzut ce înseamnă, cu adevărat, dramele iscate de război.

Am ajuns la granița cu Moldova, unde erau cozi interminabile. Și acolo am văzut scene urâte, cu bărbați care însoțeau femei și copii până la graniță, asigurându-se că trec și apoi revenind. Acolo îți dai seama cu adevărat de drama războiului”, spune Lucescu, în interviul acordat publicației citate.

„Au fost șaptesprezece ore grele între vamă și punctele de control. Ca să ieșim din oraș mergeam înainte cu 7km/h, străzile erau blocate de mașinile celor care fugeau. După ce am ieșit din Kiev, am început să o luăm pe drumuri secundare, în timp ce pe drum ne-am întâlnit cu convoaiele de soldați care se îndreptau spre sud, pentru că între timp începuseră bombardamentele de la Marea Neagră

Mircea Lucescu a vorbit și despre implicarea sa în evacuarea din Ucraina a unor fotbaliști străini legitimați nu doar la echipa sa, Dinamo Kiev. Tehnicianul a declarat că a dialogat cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru a-i ajuta pe jucători și pe familiile lor să scape cu bine din țara atacată de Rusia.

„După ce am ajuns la București, am vorbit cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Am vrut să facilităm ieșirea altor jucători străini din Ucraina, nu doar a celor de la Dinamo Kiev. Eram obligat moral să fiu aproape de acei copii.

Mai ales sud-americanii, pe care i-am adus aici şi apoi au plecat din nou. Le-am urmărit călătoria pas cu pas, cu Junior Moraes, atacantul de la Şahtior, care a condus lotul. Îi mulţumesc pentru puterea de care a dat dovadă. Le mulţumesc şi lui Ceferin (n.r – preşedintele UEFA, Alexander Ceferin) şi preşedinţilor federaţiilor din Ucraina, Moldova şi România.