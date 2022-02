Veste bună pentru Mircea Lucescu. Tehnicianul român de la Dinamo Kiev a reușit să scape de tăvălugul declanșat de agresiunea armată a Rusiei în Ucraina. Il Luce a ajuns, vineri noaptea, în București, după un drum cu mașina de 24 de ore. Antrenorul de 76 de ani își făcea griji mai ales pentru fotbaliștii echipei sale care rămăseseră blocați în capitala Ucrainei. Mircea Lucescu poate răsufla ușurat, jucătorii străini de la Dinamo Kiev, dar și de la fosta sa echipă, Sahtior Donețk, fiind acum în siguranță, inclusiv cu ajutorul FRF.

Veste bună pentru Mircea Lucescu. Tehnicianul român de la Dinamo Kiev a reușit să scape din „strânsoarea” creată de armata rusă prin atacul declanșat asupra Ucrainei la ordinul președintelui Vladimir Putin. Declanșarea războiului l-a surprins pe Il Lice în cantonamentul campioanei Ucrainei, la 20 de kilometri de capitala țării.

Mircea Lucescu a ajuns în România, după 24 de ore de călătorie periculoasă cu mașina, vineri noapte. Antrenorul de 76 de ani a relatat peripețiile prin care a trecut, el manifestându-și și îngrijorarea pentru jucătorii săi care nu reușiseră încă să plece din Ucraina.

Am plecat noaptea, iar în primii 100 de kilometri parcurși nu am depășit viteza de 20 de kilometri pe oră. Obiectivul era să ajungem la granița cu Moldova. Acolo am găsit o coadă de cinci kilometri. Am stat în mașină aproape o zi pentru a parcurge 500 de kilometri, dar a fost singura modalitate prin care să evităm riscurile.

Sunt cu mintea și inima alături de cei din Kiev, alături de jucătorii mei. Știu că cei de la Șahtior au încercat să plece din Ucraina cu un tren spre Polonia, dar n-au reușit. Eu am fost mai norocos, însă sunt alături de ei”, a spus Mircea Lucescu italienilor de la Brescia Oggi.