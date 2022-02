Cum a scăpat Mircea Lucescu din iadul războiului din Ucraina. Antrenorul celor de la Dinamo Kiev se găsea în baza de pregătire a echipei sale, la 20 de kilometri de capitala Ucrainei, când Rusia a lansat atacul militar asupra acestei țări. Il Luce a reușit, în tot haosul creat, să găsească o modalitate de a reveni în România, după un drum plin de peripeții. Mircea Lucescu a oferit detalii despre modul în care s-a derulat evacuarea sa din Ucraina.

Mircea Lucescu nu știa, în prima fază, ce decizie va lua în privința evacuării din Ucraina, pe fondul unui conflict armat tot mai sângeros.

Mircea Lucescu a reușit să plece cu o mașină, vineri, împreună cu impresarul Arcadie Zaporojanu, unul dintre colaboratorii săi apropiați. Impresarul a declarat pentru Playsport că vor pleca spre Cernăuți, pentru a intra în țară prin Moldova.

După aproape 24 de ore de peripeții, Mircea Lucescu a reușit să ajungă în București, la adăpost. El a povestit presei italiene câteva amănunte despre lungul drum către casă de care a avut parte la 76 de ani.

„Am avut un cantonament în Spania și două în Turcia. Am venit sâmbătă și ne-am antrenat până joi. În asemenea situații, cel mai dificil sentiment de stăpânit este frica.

N-am avut televizoare la baza de pregătire a lui Dinamo. Televiziunile din Ucraina nu vor să alarmeze populația și nu au difuzat imagini cu războiul. Informațiile au venit de la apropiații mei din România și de la mulți prieteni pe care îi am în lume, inclusiv în Brescia. Așa că, în cele din urmă, m-am hotărât cu greu să plec. Și a trebuit să o facem limitând riscurile.

Am plecat noaptea, iar în primii 100 de kilometri parcurși nu am depășit viteza de 20 de kilometri pe oră. Obiectivul era să ajungem la granița cu Moldova. Acolo am găsit o coadă de cinci kilometri. Am stat în mașină aproape o zi pentru a parcurge 500 de kilometri, dar a fost singura modalitate prin care să evităm riscurile”, a declarat Mircea Lucescu pentru Brescia Oggi.