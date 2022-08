Mircea Lucescu, declarație șocantă despre jucătorii lui Dinamo Kiev: „Dacă mergeau la război, mureau din prima zi”

Mircea Lucescu, declarație șocantă despre jucătorii lui Dinamo Kiev. Echipa tehnicianului român a susținut singurele partide oficiale din acest an doar în preliminariile Champions League. Din cauza războiului declanșat de Rusia, fotbaliștii ucraineni ar fi trebuit să lupte în armata țării lor, dar jucătorii ai primit aprobarea autorităților de a părăsi Ucraina și a-și continua pregătirea. Mircea Lucescu a fost printre cei care au ajutat la plecarea acestora din calea războiului.

Mircea Lucescu, declarație șocantă despre jucătorii lui Dinamo Kiev. Echipa lui Il Luce a pierdut manșa tur din play-off-ul Champions League în fața celor de la Benfica Lisabona, scor 0-2. Partida s-a disputat la Lodz, în Polonia, situația din Ucraina nepermițându-le celor din Kiev să evolueze pe terenul de acasă.

Mircea Lucescu a fost nemulțumit de de prestația arbitrului german Felix Zwayer care a condus partida. Antrenorul român a declarat că acesta a ignorat agresivitatea exagerată a echipei portugheze.

Mircea Lucescu și jucătorii săi au trecut prin adevărate aventuri după invazia militară a Rusiei, începută în 24 februarie. Antrenorul de 77 de ani a reușit să ajungă în România după câteva zile, apoi s-a străduit să-i ajute și pe fotbaliștii străini, dar și ucraineni să se refugieze din calea războiului.

Jucătorii ucraineni au primit acceptul autorităților să-și părăsească țara, fiind scutiți de obligativitatea înrolării în forțele armate. Lucescu este de părere că, dacă fotbaliștii ucraineni ar fi fost obligați să meargă pe front, deznodământul ar fi fost unul tragic.

„Eu și doi prieteni de-ai mei am făcut tot ce am putut pentru a scoate jucătorii din Ucraina. Dacă ar fi trebuit să meargă la război, ar fi murit în prima zi. Scopul lor este să redea acestei țări imaginea unui stat care continuă să trăiască prin intermediul sportului. Eu am fost unul dintre cei care au dat o mână de ajutor, alături de Federația Română de Fotbal și președintele UEFA, Ceferin (n.r. – Aleksander Ceferin, președintele UEFA).

Am fost alături de jucătorii de la Dinamo Kiev și Șahtior Donețk. Fotbalul îi face să nu se mai gândească la ce se întâmplă (n.r. – în Ucraina), iar când văd fețe triste, simt că trebuie să-i înveselesc. Singurul lucru care îi poate înveseli cu adevărat este reprezentat de rezultatele pozitive din meciuri. Așa merg mai departe”, a spus Mircea Lucescu, citat de sport.ua.