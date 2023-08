Mircea Lucescu a avut ofertă de la echipa lui Cristiano Ronaldo. De ce nu a vrut să devină antrenorul starului portughez

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai de succes antrenori români. În această vară a avut oferte de la mai multe echipe, printre care Fenerbahce și Al-Nassr, formația la care joacă starul Cristiano Ronaldo. Tehnicianul lui Dinamo Kiev a dezvăluit, în exclusivitate, pentru Playsport de ce a refuzat oferta șeicilor din Arabia Saudită.

Mircea Lucescu (77 de ani) este din anul 202o antrenorul echipei Dinamo Kiev, cu care a încheiat sezonul trecut pe locul patru, la 12 puncte de campioana Șahtior Donețk. Acesta mai are un an de contract cu echipa din capitala Ucrainei, care participă în Conference League.

În această vară, Mircea Lucescu a avut ofertă de a antrena în Arabia Saudită, la Al-Nassr, echipa la care joacă starul Cristiano Ronaldo. Dar ”Il Luce” a spus că nu a fost impresionat de banii arabilor și de campionatul devenit unul dintre cele mai bogate din lume și a preferat să continue în Ucraina, în ciuda războiului care macină această țară.

”De ce să mă duc în Arabia Saudită? Nu aveam niciun interes să fac lucrul ăsta. Lumea nu prea înţelege cum sunt eu făcut. Pun valoare mult mai mult aspectul sentimental şi pe responsabilitate decât pe cel al interesului financiar.

Puteam să merg la Al Nassr, dar nu am făcut-o. Puteam să merg la Fenerbahce, am zis nu. Trebuie să termin ce am de făcut dacă pot, să nu am regrete”, a declarat Mircea Lucescu pentru Playsport.