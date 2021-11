Mircea Eremia, condamnat de tribunal pentru consum de droguri. Ce pedeapsă a primit fratele Alinei Eremia

Mircea Eremia are probleme cu legea! Cunoscutul cântăreț și fost prezentator de televiziune a fost condamnat penal. Acesta și-a primit acum pedeapsa după ce a fost prins sub influența drogurilor în mod repetat.

Mircea Eremia are probleme serioase cu legea! Tânărul cântăreț în vârstă de 24 de ani își ispășește pedeapsa în urma unui ultraj care s-a produs după ce artistul a consumat substanțe interzise. Artistul este implicat într-un scandal de proporții care s-a finalizat la tribunal.

Concret, fratele Alinei Eremia este acuzat de ultraj pe fondul consumului de droguri pe care l-ar fi practicat ani la rând. Fostul prezentator de televiziune trebuie să scoată din buzunare 4.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Codul penal contopește pedepsele și aplică pedeapsa închisorii de 6 luni la care adaugă și plata amenzii de 4.000 de lei. Concret, este dispusă suspendarea executării pedepsei de 6 luni de închisoare pe un termen de 2 ani, termen stabilit în condițiile:

„art. 92 alin. (1) C. pen. În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., pune în vedere inculpatului Eremia Mircea să respecte următoarele măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere.”

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea acestuia;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care

depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă

„Tip solutie: Condamnare cu acord de recunoaştere

Solutia pe scurt: În temeiul art. 485 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea cu inculpatul Eremia Mircea, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, prevăzută de art. 257 alin. 1 şi 4 C. pen, rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, prev. de art 371 C pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în dosarul penal nr. 5381/P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

În temeiul art. 257 alin. (1) şi (4) C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen., raportat la art. 91 C. pen. şi cu aplicarea art. 480 alin. (4) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Eremia Mircea la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvâişirea infracţiunii de ultraj.

În temeiul art. 371 C. pen. rap. la art. 396 C. proc. pen. şi cu aplicarea art. 480 alin. (4) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Eremia Mircea, la pedeapsa amenzii de 4000 de lei, constând în 100 de zile-amendă la valoarea de 40 de lei a unei zile-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi linişjii publice.