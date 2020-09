Mircea Badea, uimit de ceea ce a reușit la Antena 1. Perfomanța nebănuită

Mircea Badea, moderatorul emisiunii ”În gura Presei”, acum la Antena 3, este pe sticlă de foarte mulți ani. Emisiunea care l-a adus mai mult ca oricând în fața spectatorilor a făcut, pe 13 septembrie, 16 ani.

În urmă cu 16 ani ”În gura Presei” se muta de la Antena 1 la noul post deschis, Antena 3, post cu profil de știri. Emisiunea avea deja ceva vechime la momentul mutării. Notorietatea i-a fost adusă de seria de emisiuni difuzate de Antena 3.

În 2008, undeva prin februarie, îl regăseam pe Mircea Badea la Antena 3, în noua formulă a emisunii ce i-a adus și notorietatea. De 16 ani, timp de 50 de minute, Mircea a reușit să aducă în actualitate multele probleme din societatea românească.

Fie că au fost subiecte sociale, politice sau de interes general, toate au fost comentate în stilul său caracteristic. Nu de puține ori discursul său a fost considerat violent, iar CNA-ul a decis de multe ori să-l amendeze.

Cu un CV plin, de-a lungul timpului, Mircea a reușit să devină un formator de opinie important din media românească. Controversele, uneori chiar și scandalurile, l-au făcut pe moderatorul Antena 3 să reacționeze virulent. Mai ales când subiectele au fost extrem de importante. În 2004, ”la măsuță”, Mircea își începea drumul prin gura presei, la Antena 1, ca mai apoi, să-l regăsim în echipa Antenei 3.

„Astăzi se întâmplă 16 ani de emisiune. Nu e nimic extraordinar în România. Este o chestie care în alte părți pe planetă ar fi destul de wow. Dar în România nu e, nu interesează pe nimeni. De fapt, ieri s-au împlinit 16 ani, pentru că într-o zi de 13 a început această emisiune.

Ieri am uitat, astăzi am primit un tort și așa mi-am și amintit, altfel aș fi uitat de tot. Cred că am spus-o și la 15 ani de emisiune: dacă simt ceva în legătura cu asta, nu simt absolut nimic. Doar o uriașă oboseală, sfârșeală și saturație”, a spus Mircea Badea.