Mircea Badea și-a ieșit din minți. Ce pedeapsă îi promite bătăușei de la Târgu Jiu: „Nu există limită la ceea ce aș putea să fac în materie de așa ceva”

Cazul violențelor de la Târgu Jiu a oripilat o țară întreagă, motiv pentru care mai multe persoane, cunoscute sau nu, au luat atitudine. Una dintre acestea este chiar Mircea Badea, un om de televiziune care spune lucrurilor pe nume în orice situație.

În multe situații, Mircea Badea s-a dovedit a fi împotriva trendului, el dezaprobând multe păreri publice. De această dată, situația este diferită. Prezentatorul a apărut ieri, în cadrul emisiunii pe care o moderează la Antena 3, mai furios și mai croit pe răzbunare ca niciodată.

În urmă cu trei zile a apărut pe rețelele de socializare un material video în care trei adolescente umileau o tânără de 13 ani, bătând-o, și adresându-i injurii. Cazul a fost preluat de poliție, demarându-se mai multe anchete. Una dintre agresoare, o tânără de 14 ani a fost reținută de autorități timp de 24 de ore.

Ulterior, tatăl fetei a ieșit în fața presei, arătându-se indignat pentru nedreptatea care i s-a făcut fiicei sale atunci când a fost închisă și audiată timp de șase ore, fiind astfel supusă unei traume psihice.

În urma întregului scandal, Mircea Badea a răbufnit. Prezentatorul a săpat adânc pentru a afla mai multe despre agresoare și familia acesteia, iar acum le promite că vor ajunge închiși la Psihiatrie.

“Văd că pe făptura asta de 14 ani grav dereglată și pe familia ei nu-i bagă nimeni în Spitalul de Psihiatrie, acolo unde îi este locul pentru a fi examinată pentru că e clar că are o problemă gravă”, a declarat Mircea Badea, miercuri seară la Antena3 .

În urma unei postări agresive pe Facebook, Mircea Badea a fost înștiințat că familia fetei se simte amenințată, lucru care prezentatorului i se pare normal și firesc.

“Avocatul familiei descreieratei de 14 ani, pentru că niciun om normal indiferent de vârstă nu are cum să facă așa ceva, are niște probleme psihice grave și ar trebui investigată medical, îmi transmite că familia aceasta de bizari, ca să nu le spun altfel, se simte amenințată de ce am postat eu pe Facebook. Asta e o veste bună. E bine că se simte amenințată, e un gest de normalitate”, a spus acesta ieri seară.