Mircea Badea și-a umilit o colegă, în public. Cuvinte dure, fără precedent: ”Huiduma obeză și sedentară, cu preocupări degenerate”

Mircea Badea și-a umilit o fostă colegă pe Facebook. Cea pentru care a avut replici dure de data aceasta a fost o fostă colegă de-a sa, de la Antena 3, și anume, jurnalista Oana Dimofte.

Mircea Badea și-a umilit o colegă, în public

Oana Dimofte a mai lucrat și la Realitatea sau Digi24, unde a fost un membru de bază în echipa România furată. De asemenea, aceasta este și unul dintre editorii paginii Corupția ucide.

„Face bine Trump, lasa sperantele degenerate. Daca n-a patit nimic de la coronavirus o huiduma ca tine, obeza si sedentara, cu preocupari degenerate si aspiratii maladive…. Sa speram ca nu i-a dat lui Biden de la progresisti, ca ala uita sa-si ia pastilele…”, a fost mesajul de pe pagina lui Mircea Badea.

Cine este Oana Dimofte

În urmă cu trei ani, cei de la Antena 3 au aflat că fosta lor colegă se ocupă cu coordonarea comunității Corupția ucide și au publicat informația. Mai mulți membri au fost uimiți, mai ales în contextul în care ea lucrase pentru postul de televiziune al lui Dan Voiculescu.

„Pentru că astăzi a circulat această captură cu pretenția de a fi inventat apa caldă și mersul pe jos. Bună, sunt Oana și, din luna februarie, sunt unul dintre editorii paginii Corupția Ucide. Nu e nimic secret în asta. Nu e vreo „coordonare din umbră” și nu a fost vreodată, singurul motiv pentru care nu am fluturat această informație e că nu aș fi vrut să mai văd încă 47442 de scenarii stupide în care cineva vrea să își pună protestele la butonieră. Așa cum par să se străduiască atâția alții.

Fiți pe pace, nu sunt nici singurul editor, nici printre cei mai importanți de acolo. Pentru că niciunul dintre noi nu e mai important ca altul. Așa funcționăm de zece luni de zile.

Da, în perioada 2006-2012 am apărut, destul de des, la televizor. La Realitatea Tv și la Antena 3, ca invitat. Cea mai mare parte din această perioadă, am lucrat și la „oficiosul” EVZ. În ambele calități, am scris și vorbit, în deplină libertate, exact ce și cum am crezut de cuviință”, a declarat Oana Dobre Dimofte.

„Fotografia din imagine e din anul 2007 și 2008. La Referendumul din 2012, eram deja de doi ani la Realitatea Tv. Bună, sunt Oana și, din februarie, sunt unul dintre moderatorii comunității Corupția Ucide. Și sunt onorată că am cunoscut acolo oameni care știu de ce suntem împreună. Marele motiv pentru care facem asta e faptul că știm un lucru: „Corupția ucide” NU este o metaforă. Nici un slogan. Este o realitate. Corupția chiar ucide, fizic, moral și spiritual”, a mai precizat jurnalista.

Acum, Oana Dimofte se ocupă și de site-ul său educatieprivata.ro, ce se află în regia de vânzări a lui Dragoș Stanca, și anume, Thinkdigital.