Mircea Badea, așa cum l-ai văzut extrem de rar. Cum a apărut lângă Carmen Brumă

Mircea Badea și Carmen Brumă s-au fotografiat împreună, iar fotografia a devenit virală. Cum arată cei doi parteneri în costum de baie. Imaginea care face inconjurul internetului este incredibilă. Admiratorii frumoasei șatene au rămas fără cuvinte. Cine este faimoasa blondină care i-a imortalizat la plajă.

De peste 20 de ani, Mircea Badea și Carmen Brumă formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din România. Frumoasa șatenă și moderatorul de la În Gura Presei s-au cunoscut în 1998 prin intermediul lui Mihai Mitoșeru. Un an mai târziu cei doi s-au reîntâlnit la emisiunea Noaptea Târziu, pe care Mircea Badea o prezenta alături de Oreste, iar Carmen Brumă era una dintre asistentele show-ului.

Din anul 2000 cei doi sunt împreună, iar acum 7 ani a venit pe lume Vlad, primul lor copil. Carmen Brumă și Mircea Badea se înțeleg foarte bine și se iubesc la fel de mult ca în prima zi. Deși sunt persoane discrete, cărora nu le place să își expună viața privată, antrenoarea de fitness a postat o fotografie inedită cu ea și partenerul ei de la piscină, spre bucuria fanilor.

Buna ei prietenă Adina Halas a fost cea care a reușit să-i imortalizeze într-o fotografie pe cei doi amorezi, lucru pe care l-a și specificat în comentarii.

Internauții le-au transmis mesaje de felicitări, admirându-le trupurile lucrate la sală și energia pozitivă pe care o emană cele două vedete.

Carmen Brumă, în sfârșit !!! Sunteți UNICI !!! El un insuportabil nebun in sensul bun și tu o frumoasă invidiată de lumea întreagă !!! Vă ador din tot sufletul !!!Pupici de la Timișoara

Un cuplu perfect! Minunat! Felicitări!

Ce frumoși sunteți… Mă duc cu gândul la filmul Baywatch! Gânduri bune! Mulțumesc Mircea că ne-ai făcut să gândim la unele lucruri care nouă ni se păreau neimportante, să fim mai atenți la detalii și să nu ne mai lăsăm influențați… Datorită ție am conștiința împăcată și contează mult pentru mine, am pace! Mulțumesc Carmen pentru tot ce ne-ai arătat și ne-ai spus despre o viață mai sănătoasă, mai echilibrată cu sport în primul rând, etc. Faptele voastre bune să se întoarcă la voi!