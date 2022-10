Miracolul trăit de o tânără după ce a atins racla Sfintei Parascheva. Afecțiunea de care s-ar fi vindecat imediat: „Era mare și roșie”

O tânără a rămas fără cuvinte când a văzut miracolul trăit după ce a atins racla Sfintei Parascheva. Mama sa este de părere că afecțiunea de care suferea fiica ei a fost vindecată datorită acestui lucru. Mai mulți medici nu au putut să o trateze, dar după ce a fost la moaștele Sfintei a observat că și-a revenit imediat. ,,Era mare și roșie”, a susținut femeia. Despre ce este vorba și cum s-a petrecut totul? Cea din urmă este încă în șoc.

Credincioși din toată țara au început să vină la Iași pentru hramul Sfintei Parascheva. O femeie din Murfatlar, județul Constanța, s-a aflat printre cei de la coadă. Cea din urmă și-a așteptat rândul pentru a se închina la moaște. Constănțeanca a venit pentru a patra oară la Mitropolie.

Aceasta a avut nenumărate probleme de-a lungul timpului, lucru pentru care a decis să se roage și să aibă încredere în minunile Cuvioasei Parascheva. Una din fiicele sale s-a confruntat cu o problemă medicală în urmă cu mai bine de 11 ani. Fata sa cea mare s-a trezit într-o zi cu o pată uriașă la subraț care era asemănătoare cu o arsură.

Mai mulți medici i-au recomandat fel și fel de tratamente, dar nimic nu a schimbat situația. Femeia susține că Sfânta Parascheva i-a salvat copila. Concret, cele două au venit la Iași în urmă cu mulți ani, iar după ce s-au închinat Sfintei pata a dispărut ca prin minune.

„Avea o pată mare, roșie, semăna cu o arsură, ziceai că e opărită, mirosea și urât. Nimeni nu știa ce e, nici medicii. Primea multe unguente, dar nu îi trecea. Mai bine de o lună a avut-o și eram speriați că nu dispărea. Mi-a venit în gând să vin la Iași cu ea. Ne-am închinat la moaștele Sfintei Parascheva și, când a ajuns acasă, a făcut un duș și a văzut că nu mai este. Parcă intrase la apă.

De atunci am venit să-i mulțumesc Sfintei Parascheva, am făcut și pauze, dar anul ăsta am zis că nu se mai poate. Am venit cu băiatul, soțul și nora. Cred foarte tare în Cuvioasa, a fost o minune, mi-a salvat copilul. Am fost și am luat și niște busuioc, fără ajutor nu se poate. Când vin aici, mă simt liniștită”, a declarat Ileana Ferariu, pentru bzi.ro.