Cu ce s-a ocupat Sfânta Parascheva toată viața, de fapt. Asta a făcut încă de la vârsta de 10 ani

Sfânta Parascheva, cunoscută și ca ocrotitoarea Moldovei este sărbătorită an de an, de creștinii ortodocși pe data de 14 octombrie 2021. În acest an, această sărbătoare va pica joi. Iată ce meserie a avut de fapt Sfânta Parascheva.

Sfânta Parascheva – cu ce s-a ocupat încă de la vârsta de 10 ani

S-a născut la sfârșitul secolului al X-lea, lângă Constantinopol, în satul Epivat, în Tracia. Părinții săi erau oameni bogați și credincioși. Ziua ei de pomenire este 14 octombrie, care a fost data decesului său, în secolul al XI-lea.

Moaștele acesteia se află la Catedrala Mitropolitană de la Iași. An de an se organizează pelerinaje cu ocazia acestei sărbători, pentru ca enoriașii să se poată ruga la moaștele sfintei. Numărul celor care vin să se roage este de ordinul miilor, Sfânta Parascheva fiind recunoscută pentru minunile pe care le-a săvârșit.

Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a devenit unul dintre evenimentele religioase majore din România. Pelerinii se adună în fiecare an la Iași în al doilea weekend al lunii octombrie pentru a o comemora pe Sfânta Parascheva, în timp ce orașul însuși și-a stabilit Zilele orașului în același timp. Locuitorii Iașului, în orice moment de cumpănă, o cheamă pe Sfânta Parascheva prin rugăciune.

Viața Sfintei Cuvioase Parascheva

Sfânta Parascheva și-a petrecut copilăria în casa părintească, sub atenta ocrotire a lor. Potrivit en.wikipedia.org, când era mică, la vârsta de 10 ani, Sfânta Parascheva a auzit într-o biserică cuvintele Domnului, care au determinat-o să înceapă să facă fapte de milostenie. A moștenit o mare parte din avea părinților, pe care a dat-o săracilor. De multe ori a decis să-și dea hainele scumpe acestora și în cele din urmă a fugit la Constantinopol.

„Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea și să Mă urmeze”.

Sfânta Parascheva – viața religioasă

Părinții ei nu au fost de acord ca ea să urmeze o viață religioasă și au căutat-o peste tot. Sfânta Parascheva a fugit la Calcedon și apoi a locuit la biserica Preasfințitului Theotokos din Heraclea Pontica. A ajuns și la Ierusalim, din dorința de a petrece tot restul vieții acolo. După ce a văzut Ierusalimul, s-a stabilit într-o mănăstire din deșert, lângă râul Iordan.

Când avea 25 de ani, a apărut un înger care i-a spus să se întoarcă în patria ei. S-a întors la Constantinopol și apoi, la 25 de ani, a locuit în satul Kallikrateia, în biserica Sfinților Apostoli. A murit la vârsta de 27 de ani, fără ca cineva să știe cine este de fapt.