Miracolul trăit de Gabriel Cotabiță după ce s-a vindecat de covid-19. Nici celebrul solist Gabriel Cotabiță (65 de ani) nu a scăpat de nemilosul virus care a îngenuncheat o lume întreagă. Însă răsuflă ușurat că boala nu a făcut ravagii în trupul lui.

Artistul cu piese celebre în palmares, precum ”Noapte albastră” și ”Domnișoară, nu pleca!”, e fericit și că, la șase ani de când a fost găsit fără suflare în sala de sport, urmare a unui stop cardio-respirator, medicii i-au dat recent vești îmbucurătoare:

”Sunt foarte bine, după problemele din 2015, au dispărut sechelele de pe inimă, nici nu zici că am fost vreodată bolnav!”, ne-a declarat Gabriel, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Solistul, care fusese internat pe 5 ianuarie 2021 cu simptome specifice Covid-19, se simte bine în prezent:

”M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ”, ne-a spus Gabriel Cotabiță, în exclusivitate pentru impact.ro.