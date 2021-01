Ce face fata lui Gabriel Cotabiță, în timp ce artistul este în spital. Imaginile care spun totul despre relația lor

Una din fiicele lui Gabriel Cotabiță a fost surprinsă în toiul nopții. În timpul acesta, tatăl său se află pe patul de spital. Iată imaginile care spun totul despre relația dintre cei doi.

Gabriel Cotabiță, din nou în spital. Ce face fata lui Gabriel Cotabiță în timpul acesta?

Gabriel Cotabiță are din nou probleme de sănătate, iar în acest timp cea care se ocupă de tot este Milena. Una din cele trei fiice ale actorului a decis să ia frâiele în mâini și să țină locul capului familiei cât timp cântărețul se află sub atenția medicilor. Parapazzi spynews.ro au surprins-o în timpul nopții în traficul din București.

Amintim că artistul a fost depistat cu noul coronavirus, motiv pentru care a fost internat de urgență, mai cu seamă știindu-se istoricul său medical ce ar putea oricând să amplifice starea sa de sănătate.

Milena Cotabiță nu lasă pe mâine ce poate face azi, așa că nu a lăsat deloc vremea capricioasă să o împiedice și s-a ocupat de toate treburile ce nu suportau amânare. Semn că se grăbește cu cumpărăturile, Milena a trecut direct pe culoarea galben de la semafor, ulterior a făcut o oprire la o farmacie, mai apoi la un magazin alimentar. Fanii celebrului cântăreț își fac griji imense pentru acesta, mai cu seamă că oricând evoluția stării sale poate fluctua.

Detalii despre starea de sănătate a artistului

“Pacientul prezinta o suferinta cerebrala postanoxica. Evaluarea neurologica este in ameliorare, pacientul fiind evaluat in prezent pe scala GCS la 13 puncte. Este constient, momentele de cooperare alterneaza cu perioade de confuzie, dezorientare temporo-spatiala si agitatie psihomotorie in planul patului.

Pacientul respira spontan, necesitand intermitent oxigenoterapie pe masca si are functiile vitale in parametrii normali. Se alimenteaza per os, beneficiaza zilnic de sedinte de psihoterapie si fiziokinetoterapie. O echipa multidisciplinara reevalueaza in fiecare zi starea de sanatate inca fragila a pacientului”, arată un comunicat de la Spitalul Floreasca.

„Tata demonstreaza in fiecare zi cat de puternic si ambitios este”