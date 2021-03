Mirabela Dauer, îndurerată de moartea Corneliei Catanga. Ce semnal de alarmă trage pentru toți artiștii

Doliu imens în muzica românescă de petrecere. Cântăreața Cornelia Catanga a murit vineri, 26 martie, răpusă de coronavirus. Ce mesaj emoționant i-a transmis Mirabela Dauer celei care i-a fost prietenă foarte bună. Ce semnal de alarmă trage pentru toți artiștii.

Vestea morții celebrei Cornelia Catanga a șocat întreaga Românie. Nimeni nu se aștepta ca faimoasa cîntăreață de muzică lăutărească să plece, la numai 63 de ani, în lumea celor drepți. Catanga fusese diagnosticată pozitiv cu virusul COVID-19, însă bolile mai vechi de care suferea artista i-au venit de hac. Cornelia Catanga a făcut infarct vineri, 26 martie. Inima artistei a cedat în jurul orei 06.00 la Spitalul Universitar din București, iar anunțul cutremurător a fost făcut de către jurnalista Mara Bănică, pe Facebook:

Anunțul trist i-a luat prin surprindere pe toți colegii ei de breaslă, care au trimis, imediat, sute de mesaje de condoleanțe pentru Aurel Pădureanu și fiul său Alexandru, familia regretatei soliste. Mirabela Dauer a postat un mesaj emoționant, în mediul online, în amintirea colegei sale Catanga.

Cântăreața și-a adus aminte de momentele în care cele două prietene petreceau timp de calitate împreună, spunând că singurul ei regret este că solista de muzică lăutărească a murit în sărăcie, fără să mai apuce să urce, încă o dată, pe scena pe care o iubea atât de tare.

„Sunt împietrită de durere și de neînțelegere. Catanga nu mai e… Brusc!!! Nu a spus nimic. Și-a dus boala acasă, în tăcere. O am în minte la mine pe canapea stând la povești… Am tot plănuit să ne revedem dar vremurile pe care le trăim ne impun DISTANŢARE. Și-acum ea nu mai este iar eu nu mai am cuvinte.Drum lin spre stele „sora mea” cum îți plăcea să-mi spui.

PS: ce mă întristează la fel de tare este că a murit în sărăcie, fără casă și fără posibilitatea de a urca pe scenă să poată face ce a iubit cel mai mult – SĂ CÂNTE. Ce folos că Dumnezeu a hărăzit-o cu o voce inegalabilă într-o țară în care valorile nu reprezintă nimic?”, a scris Mirabela Dauer pe pagina sa de Facebook.