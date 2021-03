Aurel Pădureanu, apel disperat către Gabriela Firea și Gigi Becali după moartea Corneliei Catanga. Ce ajutor vrea artistul să le ceară

Vestea morții Corneliei Catanga a venit ca un fulger pentru familie și pentru toți cei care o iubeau. Cea care a anunțat trecerea reginei muzicii lăturești la cele veșnice a fost Mara Bănică. Jurnalista a oferit și primele informații despre momentele dramatice prin care familia artistei trece acum.

Potrivit declarațiilor făcute de Mara Bănică, familia Corneliei Catanga trece printr-o perioadă disperată din punct de vedere financiar. Aceasta susține că situația artiștilor din România este la pământ, din momentul în care pandemia de Covid-19 a restricționat toate evenimentele, iar cânăreții și actorii au devenit muritori de foame.

Jurnalista a explicat, de asemenea, că artista Cornelia Catanga își pierduse casa, iar în curând trebuia să părăsească și locuința în care stătea cu chirie.

Mara Bănică a dezvăluit că Aurel Pădureanu a rugat-o pe aceasta să-l pună în legătură cu Gabriela Firea și Gigi Becali pentru a-i ruga să-l ajute cu toate cheltuielile de înmormântare: “Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute”.

Mara Bănică a povestit că a primit un apel în această dimineață de pe telefonul Corneliei Catanga, care obișnuia să o mai sune noaptea. Având telefonul pe silențios, acesta a sunat înapoi puțin mai târziu, iar Aurel Pădureanu i-a dat vestea plângând.

„Noi dormeam, era 4:45 și suna Catanga, nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, că era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea „Mara, a murit Cornelia, a murit Cornelia”. I-am zis *Liniștește-te.*

Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați. Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace.”, a dezvăluit Mara Bănică la Antena Stars.