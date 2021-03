Legătura Corneliei Catanga cu familia Ceaușescu. ”M-a luat cu cătușe la mâini, după un concert”

Care este legătura dintre Cornelia Catanga și familia Ceaușescu? Puțini oameni știu această poveste incredibilă a cărei protagonistă era regretata interpretă de muzică lăutărească.

Legătura dintre Cornelia Catanga și familia Ceaușescu

Regina muzicii lăutărești a povestit în trecut o întâmplare aparte petrecută în timpul în care Ceaușescu era la putere. Artista are amintiri mixte în legătură cu anii comunismului, când era totuși cap de afiș.

Cântările îi mergeau în strună, avea oameni care o ascultau cu drag și iubea fiecare apariție la spectacole. Regretata artistă a mărturisit că a debutat cântând la acordeon, deși în ultimii ani a fost văzută mai mult în rolul de solistă.

Chiar Romica Puceanu era alături de Catanga, încercând să o ocrotească în acest domeniu și să o învețe „meserie”. Nu era petrecere fără ea, iar un spectacol în 1984 a fost cel care i-a adus o amintire deosebită. Totul se petrecea la Sala Polivalentă unde după concert a ridicat-o Miliția, în cătușe, ulterior au băgat-o într-un Jeep cu geamuri fumurii. Totul s-a detensionat atunci când în ajutor a venit Româna Puceanu.

„M-a luat sub aripa ei ocrotitoare solista Romica Puceanu. Cu ea am trecut și prin multe aventuri”

”Păi, nu era chef fără mine. Am debutat cântând la acordeon. M-a luat sub aripa ei ocrotitoare solista Romica Puceanu. Cu ea am trecut și prin multe aventuri. În 1984, după un spectacol susținut la Sala Polivalentă, a venit Miliția, mi-au pus cătușele și m-au băgat într-un Jeep, cu geamuri fumurii. Pe mama nu au lăsat-o cu mine. O seară am stat la secție, a venit Romica Puceanu să mă ia de acolo”, detalia aceasta.

Interpreta era acuzată că a cântat piese cu versuri obraznice și că spectatorii au aruncat cu bani pe scenă, dar a susținut că ea nu a luat niciun leu: „Au măturat banii, i-au pus pe făraș, și i-au împărțit lăutarii, între ei. Erau cam 7.000 de lei.” „Pentru Nicolae Ceaușescu n-am prea cântat, ci pentru Ion, fratele lui Nicolae, și pentru Nicu Ceaușescu, fiul lui. Ion îmi știa toate versurile, de pe rost, dacă te încurcai te completa el, îi plăcea piesa ”Aseară fusei la bal și m-a furat un țigan!”, nici nu mai știu toate versurile, era o piesă la modă p-atunci, fiecare solist avea versurile lui. Pe Ion Ceaușescu l-am ales ca naș pentru fiul nostru, Alexandru e botezat de el. Ion Ceaușescu a murit anul acesta, din păcate nu am ajuns la înmormântare, din cauza pandemiei”