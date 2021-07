Mirabela Dauer a făcut-o să plângă pe Maria Dragomiroiu. Ce s-a întâmplat în emisiunea lui Cătălin Măruță

Mirabela Dauer și Maria Dragomiroiu au creat un moment extrem de emoționant la emisiunea „La Măruță”. Cele două celebre cântărețe de la noi s-au serbat împreună, la Pro TV, în fața telespectatorilor. Solista de muzică ușoară a reușit să o facă să plângă pe buna sa prietenă.

Mirabela Dauer adaugă azi, 9 iulie, încă un an, iar alături de ea în platoul emisiunii „La Măruță” a fost și buna sa prietenă. Cătălin Măruță și echipa Pro TV au considerat să le serbeze împreună, mai ales că ziua interpretei de muzică populară se apropie. Mai exact, fanii și familia urmează să îi ureze celei din urmă toate cele bune pe data de 11 iulie.

Momentul creat de cele două a fost unul de-a dreptul emoționant. Vedetele și-au făcut declarații în dreptul prieteniei pe care o au deja de zeci de ani, iar Mirabela a aruncat numaidecât o săgeată către cei care au adus-o pe amica sa în mijlocul unor scandaluri.

„Sunt invidioși pe comunitatea de fani ai Mariei„, a spus blondina. Dragomiroiu a intervenit imediat și i-a cerut acesteia să nu mai fie atât de tăioasă cu privire la ceea ce s-a întâmplat și la personajele implicate.

S-a trecut rapid cu vederea acest moment, clipă în care solista de muzică populară i-a spus colegei sale de breaslă că îi mulțumește pentru toată dăruirea și implicarea de care a dat dovadă în tot acest timp. Ambele au avut ochii în lacrimi după declarațiile emoționante, iar cu siguranță telespectatorii s-au emoționat și ei la auzul lor.

“Îmi vine să plâng de bucurie pentru că toți copiii sunt bine, nepoții sunt bine, totul e mai mult decât am visat. Sunt alături de prieteni și de familie tocmai de ziua mea, asta e tot ce contează. Mirabela, să știi că-mi ești o bună prietenă și-ți mulțumesc pentru tot!” Maria Dragomiroiu

Elena Merișoreanu a dat de pământ cu Maria Dragomiroiu în repetate rânduri. Totul a început după ce cea din urmă s-a plâns în cadrul unor interviuri televizate de pensia cu mult prea mică pe care o are din partea statului după zeci de ani de muncă.

„Maria Dragomiroiu este o solista cunoscuta, este plina de bani! Ea nu a fost angajata decat putin timp, prin tinerete, undeva la Scornicesti, cum sa aiba pensie?! Sa zica merci ca are si atat (n.r. 1200 lei). Dar sa vii tu sa te vaiti ca ai pensie mica, cand tu iti arati ce bogatii ai pe acasa. Vile, terenuri vandute, o casa la Valcea. Nu e suficient ca faci reclama Farmacia Inimii?! Pai ea se vaita de bani?! Nu-l are pe Dumnezeu in sufletul ei. Sa-i fie rusine!”

Elena Merișoreanu