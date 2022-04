Mioara Velicu, în doliu. Interpreta e sfâșiată de durere: „Dumnezeu să te ierte”

Printre cele mai cunoscute și iubite interprete de muzică populară se numără și Mioara Velicu, ajunsă astăzi la 77 de ani. Din păcate vedeta trece în aceste zile prin momente grele, anunțând decesul fratelui ei. Mioara Velicu a anunțat pe Facebok, pierderea fratelui, Nicu Velicu care a decedat luni. Mesajul scris de aceasta a fost unul plin de durere.

Deși iubită și îndrăgită de români, Mioara Velicu și-a dus traiul singură de mai bine de 9 ani. În 2013, vedeta rămânea văduvă, după ce soțul acesteia, Nicolae Martinescu înceta din viață.

Regretatul Nicolae Martinescu era cunoscut ca un celebru sportiv, fiind căsătorit cu Mioara Velicu de 38 de ani. Decesul acestuia survenea în urma unei intoxicări cu monoxid de carbon.

În urma căsătoriei celor doi a rezultat și un singur copil, o fată de care astăzi este mândră. Cât despre momentul dramei de acum 9 ani, vedeta declara:

„Am pierdut iubirea vieţii mele, mi-e foarte greu, dar am trecut peste momentele grele cu ajutorul publicului. Am reînceput să cânt după un an. Mi-a fost foarte greu. Am fost la psiholog, o singură dată, dar mi-a fost de ajuns.

Mi-am pierdut şi sora, şi mama şi tata, dar aici a fost o lovitură groaznică. De aceea sfătuiesc pe oricine să fie extrem de toleranţi în cuplu, pentru că despărţirea este extraordinar de grea şi nu-ţi mai aduce nimeni înapoi ce-ai pierdut.”, spunea Mioara Velicu în 2013.