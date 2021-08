Mioara Roman a ajuns din nou la spital. Ce se întâmplă cu mama Oanei Roman

Oana și Catinca Roman s-au întâlnit la casa părintească pentru a o transporta din nou pe mama lor, la spital. Fosta soție a lui Petre Roman este continuu monitorizată, iar aceasta se simte puțin mai bine.

Se știe că Mioara Roman se confrunte de câteva luni bune cu probleme grave de sănătate, prin urmare periodic aceasta ajunge la medicii specialiști. Ea a stat o perioadă internată într-un centru de recuperare, iar odată întoarsă în sânul familiei, aceasta trebuie să aibă mereu grijă să nu lipsească de la vreo consultație.

Așadar, fiicele ei, Oana și Catinca au mers să își ia mama de la casa ei și să meargă la medicul care o tratează și o monitorizează. Oana Roman le-a dat urmăritorilor ei de pe rețelele sociale vești legate de starea de sănătate a mamei ei, spunând că i-a fost schimbat tratamentul.

Oana Roman este însă fericită pe plan personal, iar asta se datorează împăcării cu tatăl copilului ei, Marius Elisei. Recent, cei doi au fost și într-o vacanță împreună, alături de fiica lor, și se pare că în continuare totul merge ca pe roate. Cei doi s-au afișat mai îndrăgostiți ca niciodată.

”A fost prima vacanţă după împăcare, am stat o săptămână şi am fost cu fetiţa noastră. Noi mai plecaserăm în weekenduri, însă aceasta a fost prima vacanţă mai lungă. Deocamdată totul este perfect, lucrurile s-au schimbat radical în bine. Am reuşit să ajungem într-un punct în care să avem parte de armonie, clar e mai bine decât înainte!

Altă vacanţă nu ştiu dacă vom mai avea pentru că vara aceasta a fost foarte plină – am fost de două ori în Egipt, apoi în Franţa, plus în ţară de mai multe ori, a declarat Oana pentru Click!