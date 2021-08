De unde își cumpără Oana Roman hainele, de fapt. Adevărul a ieșit la iveală, imaginile astea spun tot

Adevărul a ieșit la iveală. De unde își cumpără Oana Roman hainele, de fapt. Imaginile vorbesc mai mult decât o mie de cuvinte. Ce părere au internauții despre articolele vestimentare alese de către sora designerului Catinca Roman.

Oana Roman nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, iar cariera ei de influenceriță a readus-o în centrul atenției mass-media, de ceva vreme încoace.

Recent, Oana Roman a fost surprinsă când își achiziționa rochii de la o tarabă dintr-un centru comercial de la periferia Capitalei. Vedeta de la Antena Stars nu era singură, ci acompaniată de partenerul ei Marius Elisei.

Îmbrăcată lejer și fără pic de machiaj pe chip, Oana Roman s-a trezit dis-de-dimineață și a ajuns să caute cele mai potrivite rochii de vară printre raioanele complexului, conform imaginilor celor de la Cancan.

Complexul unde a fost surprinsă Oana Roman la cumpărături vinde rochii la set, rareori la bucată. Rochiile vaporoase, din materiale fine și extrem de colorate iau ochii oricui, iar Oana Roman știe acest lucru.

Articolele vestimentare ar putea fi pentru magazinul online de haine pe care fiica fostului premier al României și fostul ei soț l-au deschis pe timpul pandemiei.

Pe site-ul respectiv putem vedea modele de rochii asemănătoare cu cele pe care Oana Roman le-a zărit în complexul comercial.

La 45 de ani, Oana Roman se simte bine în pielea ei, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber. Vedeta a slăbit un număr impresionant de kilograme, iar noua ei siluetă îi permite să poarte ținutele la care a visat întotdeauna.

De asemenea, partenera lui Marius Elisei susține că se bucură de o moștenire genetică bună și nu va apela la medicii esteticieni pentru diverse retușuri, folosind doar creme de o calitate superioară pentru a-și îngriji tenul.

„Am 45 de ani și ma simt bine. Sunt incantata ca pot sa ies din casa fără machiaj și deși am slăbit mult, pielea de pe față este încă ok. Nu m am dat cu crema pe față aproape deloc pana de curând și nu am nici un fel de intervenții la față. Nici măcar tratament nu ajung sa fac mai des de 2 ori pe an.

Mi-a scris cineva zilele trecute sa ma operez la pleoape, pomeți, nas , ca să arat ca X , mi-a dat un nume. Nu vreau sa arat ca nimeni și nu vreau sa ma operez deloc la față.

Nu am obsesia asta și nu o voi avea niciodată. Sunt foarte ok asa. Și în afara de a folosi creme bune, nu intenționez sa fac nimic altceva!

Nu am trăit niciodată din aspectul fizic și nici nu caut asta. Am minte destulă încât sa trăiesc bine fără sa fac o obsesie din fizicul meu. Și asta pt ca am învățat mulți ani, mult și temeinic și apoi am muncit pe măsură.”, a povestit Oana Roman pe Instagram.