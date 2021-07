Oana Roman, anunţ şoc despre căsătoria cu Marius Elisei: “Nunta nu va avea loc”

Încurcate sunt căile dragostei, iar Marius Elisei și Oana Roman au simțit acest lucru pe pielea lor. S-au cunoscut s-au iubit, s-au căsătorit și apoi au divorțat. După o lungă suferință, cei doi și-au dat seama că nu pot trăi unul fără celălalt și au decis să își acorde încă o șansă.

După ce au apărut informații în presă conform cărora Oana Roman și Marius Elisei se recăsătoresc, celebra influenceriță a lămurit situația, spunând adevărul despre petrecerea care va avea loc pe 24 septembrie, de ziua tatălui fetiței sale Iza.

Oana Roman a spus că declarațiile sale privind petrecerea de ziua partenerului ei de viață au fost înțelese greșit, iar cei doi nu vor mai face cununia civilă a doua oară. Cu toate acestea, se pare că sora Catincăi Roman și Marius Elisei își vor reînnoi jurămintele la biserică.

„Nu ne căsătorim civil din nou sub nicio formă, cel puțin nu deocamdată. Am spus că în septembrie e ziua lui și voi face o petrecere. Vom merge la biserică doar pentru a face o mică ceremonie de reînnoire de jurăminte, pentru că noi în fața lui Dumnezeu nu am divorțat, nu ne-am făcut o slujbă de dezlegare la biserică.

Vom face o petrecere pentru a celebra acest mic eveniment și ziua lui de naștere. Sub nicio formă eu nu am vorbit despre nuntă. Nu mergem la starea civilă să ne căsătorim din nou”, a declarat Oana Roman, într-un InstaStory.