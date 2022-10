Minunile săvârșite de Sfânta Parascheva. Vindecări miraculoase și inexplicabile. Mărturiile pelerinilor: „O minune dumnezeiască!”

Minunile săvârșite de Sfânta Parascheva! Mai sunt patru zile până la o mare sărbătoare creștină. Pe 14 octombrie toți creștinii români sărbătoresc ziua Sfintei Parascheva, cunoscută și ca Sfânta Vineri. Pentru cei care nu știu, Sfânta Parascheva este patroana spirituală a Moldovei. De-a lungul timpului, creștinii au dat mărturie despre minunile săvârșite de Sfânta Parascheva, multe dintre ele fiind inexplicabile.

Pe 14 octombrie creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Parascheva

Venerabila Maică Parascheva cea Nouă a trăit ca monah în secolul al XI-lea. Ea este cinstită în România ca Sfânta Parascheva, iar în Serbia și Macedonia ca Petka.

De asemenea, ea se distinge de alți sfinți cu același nume prin descrierile „cea Nouă” sau „cea Tânără”. Sărbătoarea ei este celebrată la 14 octombrie, în fiecare an, conform Caledanrului Ortodox Român.

Conform a ceea ce se știe, Sfânta Parascheva s-ar fi născut în născut în Epivat în secolul al XI-lea, fiind de origine nobilă. Părinții ei evlavioși au învățat-o de mică cuvintele Evangheliei care spun că „oricine vrea să-L urmeze pe Domnul Isus trebuie să renunțe la tot”.

Când părinții ei au murit, ea a renunțat la cele lumești, luând drumul exilului, încă de tânără. „Mai întâi și-a dedicat viața în întregime lui Dumnezeu prin rugăciune și post, iar apoi a întreprins lupte ascetice în deșertul Iordanului.”, spune povestea Sfintei Parascheva.

Minunile săvârșite de Sfânta Parascheva

Așa cum spuneam, Sfânta Parascheva este patroana spirituală a Moldovei. De altfel, sfintele moaște ale acesteia se află la Biserica Catedralei Mitropolitane din Iași, unde în fiecare an mii de credincioși vin să o vadă, să o atingă, având în vedere legendele despre minunile săvârșite de Sfânta Parascheva.

De-a lungul anilor zeci, poate sute de credincioși, care i-au vizitat moaștele, au dat mărturie despre minunile săvârșite de Sfânta Parascheva. Unele dintre ele spectaculoase, vorbesc despre vindecări miraculoase a unor oameni cu afecțiuni extrem de grave.

„O minune dumnezeiască!”

Un astfel de caz este al unei persoane născută cu o boală rară a creierului, fiind în pragul de a orbi. Conform acesteia, medicii nu-i mai dădeau mari șanse, dar bunica sa a decis să meargă la moaștele Sfintei Parascheva:

„La vârsta de aproape un an, am fost adus de bunica mea la racla cu sfintele moaşte ale Cuvioasei, într-o stare foarte gravă: în pragul de a orbi şi de a rămâne afectat pe viață din punct de vedere cerebral. Lună de lună, până în jurul vârstei de 3 ani, am mers la Spitalul Nr. 9 din Bucureşti, unde sunt tratate cele mai grave cazuri de handicap mental din toată ţara (…) Îmi mai dădeau o singură şansă: dacă reuşeam la Spitalul Militar din Bucureşti să rezolv cu ochii, ca să nu orbesc, şi la Spitalul Universitar din Bucu­reşti, dacă mi s-ar fi pus o valvă. La câteva săptămâni de când fusesem la Sfântul Maslu, situaţia mea medicală s-a îmbunătăţit vizibil. Erau profesori universitari care pur și simplu nu cre­deau și nu-și explicau ce se întâmplă! S-a dat acceptul pentru operaţia de care aveam nevoie şi aceasta a fost un succes. Atunci erau timpuri de ateism declarat. Mulţi dintre medicii şi profesorii universitari care mă vedeau spuneau că este… o minune dumnezeiască!”, povestește unul din credincioși.

Alte mărturii despre minunile săvârșite de Sfânta Parascheva

Un inginer care suferea de plămâni a fost internat în spital pentru o intervenție chirurgicală. Între timp, mama lui a mers la moaștele Sfintei Parascheva, cerându-i sănătate pentru fiul ei.

Timp de două săptămâni, medicii au tot amânat operația. Și constatând că leziunile pulmonare s-au vindecat în mod miraculos, i-a spus pacientului că nu este nevoie să se opereze și să se întoarcă acasă, pentru că „este cineva care se roagă la Dumnezeu pentru tine!„.

Într-un alt caz, o femeie de 40 de ani a intrat în Sfânta Mitropolie din Iași, alergând prin biserică și plângând. Un preot care era pe atunci slujitor în biserică a întrebat-o ce are. I-a spus că a făcut sinuzită, dar nu are timp să se trateze, că are dureri mari de cap și apoi tot capul ei s-a umflat.

În cele din urmă mergând la medic, acesta i-a spus că tot creierul este acoperit cu puroi și trebuie să efectueze o intervenție chirurgicală pe foarte greu, dar că nu va rezista la această operație, și, prin urmare, să aștepte moartea.

Preotul a întrebat-o dacă crede în Dumnezeu, iar ea a spus că da, dar vine rar la biserică. Apoi i-a făcut pomenirea și a dus-o la Praznic, la care s-a închinat. Preotul spune că în trei luni a întâlnit-o pe stradă, sănătoasă și veselă. Femeia i-a spus atunci că „în vreo trei săptămâni după ce am dat diptice, a început să-mi curgă nasul și puroiul curgea mult. A trecut toată infecția cerebrală și am devenit sănătos.”

„Mamă, mamă! Aici este Domnul, Domnul”

Un alt miracol săvârșit de Sfânta Parascheva are legătură cu un copil de trei ani care, inexplicabil, nu a mai putut vorbi. Disperată, mama și-a luat copilul în brațe și a mers să se roage la moaștele Sfintei. În timp ce se ruga cu lacrimi, copilul a strigat brusc: „Mamă, mamă! Aici este Domnul, Domnul”.

Iar cazurile continuă, de exemplu cu un preot din Transilvania, bolnav de plămâni și făcând multe injecții cu antibiotice. Când a mers la medic acesta i-a confirmat nenorocirea. Imediat, preotul a urcat în tren și a plecat la Iași.

Ajungând noapte, iar Catedrala era închisă, preotul s-a așezat în genunchi, afară, lângă zidul unde se aflau moaștele Sfintei Parascheva, rugându-se. A doua zi a simțit că este sănătos și până astăzi nu mai are nimic, și slujește Sfânta Liturghie la o mănăstire din Transilvania.