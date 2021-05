Minunea trăită de Irina Loghin la Mormântul lui Iisus din Țara Sfântă. A mărturisit tot, de Paște

Irina Loghin este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară de la noi din țară. Vedeta este foarte credincioasă, așa că una din marile ei dorințe a fost să viziteze Țara Sfântă.

A fost pentru prima dată în Israel în urmă cu 50 de ani, împreună cu Ileana Sărăroiu, iar de atunci a mai fost de încă 11 ori. Irina Loghin s-a rugat la Mormântul lui Iisus să poată face copii.

Ea a rămas însărcinată după ce a făcut tratamente. Celebra interpretă povestește ce trăiri a avut într-un an când, de Paște, a vizitat Ierusalimul.

Așa că toată săptămâna am făcut naveta la mormântul Mântuitorului de la Ierusalim, pentru a lua parte la slujbe. Știu că veneam de la 100 de km ca să fim la denii în săptămâna mare. Dar a fost ceva extraordinar, ce nu am putut uita toată viața. O trăire cum extraordinară. Nici nu se poate povesti. Cine a fost acolo de Paște știe ce vreau să spun”, a povestit Irina Loghin pentru Click!

Mai târziu am făcut chiar și tratamente dureroase, pentru a rămâne însărcinată. Cu Ileana Sărăroiu am ajuns prima dată la Ierusalim chiar de Paște. Îmi amintesc că noi nu eram cazate la Ierusalim, ci în alte orașe.

Ea a spus că a fost prezentă la ceremonia în care Lumina Sfântă a venit în Ierusalim în Sâmbăta Mare. A fost la slujba de Înviere chiar în orașul sfânt, iar asta a marcat-o pe viață, povestește ea.

”Tot în acel an am văzut Lumina Sfântă și am luat parte la slujba de înviere a Domnului. Am avut parte de niște momente care m-au marcat toată viața.

Să iei Lumină de la Ierusalim și să fii la Înviere, este cel mai frumos lucru pentru un creștin ortodox, mai ales în acele vremuri. În comunism nu venea lumina în România, din câte știu ea este adusă la noi cu avionul din anul 2008.

De atunci am mai fost în Israel de încă de 10 ori și de fiecare dată m- am dus să mă închin și la Ierusalim. În total am fost de 11 ori în Israel, pe parcursul anilor, însă de Paște nu am mai ajuns”, a mai spus ea.