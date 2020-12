Irina Loghin, un model pentru români și la 81 de ani. Ce face zilnic marea cântăreață (exclusiv)

Irina Loghin este un model pentru români și la 81 de ani. Acum s-a aflat ce face zilnic marea cântăreață. Secretul Irinei Loghin a fost dezvăluit în exclusivitate de paparazzi impact.ro.

Irina Loghin, 81 de ani, surprinsă cu un băț în mână prin Herăstru. Incredibil ce făcea marea artistă

Irina Loghin a împlinit 81 de ani pe data de 19 februarie, însă celebra artistă nu își arată deloc vârsta. În afară de șansa de a avea gene bune, cîntăreața are un mod de viață echilibrat, cu obiceiuri cât mai sănătoase.

Astfel, Irina Loghin reușește să se întrețină și să arate de invidiat, în ciuda vârstei pe care o are. Secretul Irinei Loghin este sportul, iar paparazzi au confirmat acest lucru.

Irina Loghin merge câte 7 kilometri pe zi

Irina Loghin a fost surprinsă în Parcul Herăstrău, în timp ce își făcea mișcarea fizică obișnuită. Artista obișnuiește să meargă chiar și 7 kilometri, indiferent de vremea de afară. De curând aceasta a fost văzută în zona de nord a Capitalei, în timp ce dădea o tură prin Herăstrău, chiar dacă temperatura de afară era negativă.

În scurt timp, Irinei Loghin i s-a alăturat și o prietenă, care a condus-o pe cântăreață până în fața casei. Purtând în mod regulamentar masca de protecție, dar și un băț în mână, steaua muzicii populare românești a înconjurat parcul în circa o oră.

Irina Loghin a învins și coronavirusul

De asemenea, în luna septembrie, cântăreața de muzică populară punea pe jar întreaga țară după ce anunțase că s-a infectat cu virusul ucigaș. În plus, soțul artistei, Ion Cernea (84 ani) și Ciprian Loghin, băiatul lor au fost și ei testați pozitiv la coronavirus. Din fericire, Irina Loghin a avut o formă ușoară a bolii.

Chiar dacă nu a manifestat vreun simptom, cântăreața a mers să se testeze din proprie inițiativă. Irina Loghin a făcut două teste pentru a se convinge de rezultat, ambele ieșind pozitive. Potrivit declarațiilor artistei, ar fi luat virusul de pe litoral.

Anunțul Irinei Loghin

”Dragii mei, dupa cum probabil ati aflat, am fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Vreau sa va asigur pe toti că sunt bine, ca nu am avut și nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au iesit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când il fac, la distanta de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul sa fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emotii în suflet v-am simtit aproape în aceste zile”, a fost mesajul artistei de la acel moment.