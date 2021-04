Decizia radicală a Irinei Loghin după ce s-a prăbușit pe scenă. “Au chemat imediat Salvarea” (exclusiv)

La vârsta de 82 de ani, Irina Loghin este la fel de cochetă și de preocupată de imaginea sa, astfel că cu greu îi poți da vârsta din buletin. Dar ca să arate așa de bine, ea are secretele ei, care constau în alimentație, din care a exclus carnea, și sportul, mergând zilnic câte 5 km pe zi pe aleile din Herăstrău, în București.

Astfel că de 42 de ani, Irina Loghin a renunțat la a mai consuma carne, o schimbare care o menține sănătoasă. Totul s-a petrecut în anul 1979, în timpul unui turneu, când a suferit o intoxicație alimentară, după ce a mâncat o friptură de vită.

”Eram la Sibiu, în turneu, alături de colegul meu, Benone Sinulescu. La restaurant, am comandat o friptură de vită, după care mi-a fost rău. Pur și simplu m-am prăbușit pe scenă. Țin minte că au chemat imediat Salvarea. Am făcut o intoxicație alimentară, altceva nu consumasem în ziua aceea și, de atunci, am zis ”Gata, nu mai mănânc deloc, niciun pic de carne!”. Sigur că m-am axat pe preparatele din pește. Și sarmalele le fac tot din carne de pește, iar, în rest, consum soia. Acest minunat aliment din care îmi fac lapte, brânză tofu, drob și chiar și maioneză de post, a mărturisit Irina Loghin, pentru impact.ro.