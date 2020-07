Minodora, transformare radicală. A slăbit 40 de kilograme! Ce nu mai mănâncă

Minodora la „Maxxim“, așa cum apărea pe afișe în urmă cu mai mulți ani, a reușit să dea jos aproape 40 de kilograme printr-o rețetă la îndemâna oricui. Cântăreața i-a lăsat muți de uimire pe fani cu noua siluetă, iar acum se simte bine în pielea ei și se mândrește cu felul în care arată.

Am putea spune că Minodora la „Maxxim“ s-a transformat în Minodora la „Minim“! Solista, care cântărea acum ceva timp 98 de kilograme, a ajuns de nerecunoscut. De-a lungul timpului, vedeta a trecut prin mai multe schimbări corporale, după ce s-a îngrășat, a slăbit și s-a îngrășat la loc.

Recent, Minodora a fost văzută la pe terasa „Maria“, din Mamaia, unde susține concerte seară de seară. Acum ea arată ca la 17 ani, când era fotomodel.

„Dragele mele doamne, m-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat, cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, pentru că nu poți datorita operației, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă“, a notat vedeta pe rețelele sociale.